Радимов призвал реформировать российский футбол

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов считает, что российскому футболу нужна реформа.

– Я бы вернулся на систему «весна – осень». Для Премьер-лиги нет никакой разницы. Сейчас нет никакого смысла подстраиваться под Европу. Разница есть для Первой, Второй и третьей лиг.

Раз еврокубков нет, играя летом, мы можем лучше растить молодежь, которая будет прогрессировать. В футбол лучше играть летом. Все видели матч ЦСКА – «Ростов».

– Нужно ли переносить последний тур на следующий год?

– Наверное, нужно. Если есть возможность сыграть в хороших условиях, то зачем играть сейчас?