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Радимов призвал реформировать российский футбол

6 декабря 2023, 01:00
2

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов считает, что российскому футболу нужна реформа.

– Я бы вернулся на систему «весна – осень». Для Премьер-лиги нет никакой разницы. Сейчас нет никакого смысла подстраиваться под Европу. Разница есть для Первой, Второй и третьей лиг.

Раз еврокубков нет, играя летом, мы можем лучше растить молодежь, которая будет прогрессировать. В футбол лучше играть летом. Все видели матч ЦСКА – «Ростов».

– Нужно ли переносить последний тур на следующий год?

– Наверное, нужно. Если есть возможность сыграть в хороших условиях, то зачем играть сейчас?

  • В минувшем туре РПЛ 2 матча состоялись на снегу.
  • Стоял вопрос о переносе 18-го тура.
  • В субботу, 9 декабря, в Москве ожидаются морозы ниже 10 градусов, что ставит под угрозу проведение матча «Спартак»«Крылья Советов».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Радимов Владислав
Комментарии (2)
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моэм
1701839312
Перенести ....простой как валенок....но это же вагон работы по логистике , ломка уже согласованного графика подготовки команд по "физике" тренировочных "товарняков" плюс неизбежные форс мажоры . начиная с нашей беды . типа__ " снег выпал неожиданно" ....т.е. придётся переделывать работу тех головотяпов , назначивших матчи зимой.....а ЗИМА в понятие ОСЕНЬ_ВЕСНА никак не входит ,....этих ГОЛОВОТЯПОВ- ЧИНОВНИКОВ уволят ?.....или они и дальше будут руководить нашим футболом ???
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Автор777
1701852215
А зенит гамно)))
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