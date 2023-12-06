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    Радимов призвал реформировать российский футбол

    Бывший игрок сборной России Владислав Радимов считает, что российскому футболу нужна реформа.

    – Я бы вернулся на систему «весна – осень». Для Премьер-лиги нет никакой разницы. Сейчас нет никакого смысла подстраиваться под Европу. Разница есть для Первой, Второй и третьей лиг.

    Раз еврокубков нет, играя летом, мы можем лучше растить молодежь, которая будет прогрессировать. В футбол лучше играть летом. Все видели матч ЦСКА – «Ростов».

    – Нужно ли переносить последний тур на следующий год?

    – Наверное, нужно. Если есть возможность сыграть в хороших условиях, то зачем играть сейчас?

    • В минувшем туре РПЛ 2 матча состоялись на снегу.
    • Стоял вопрос о переносе 18-го тура.
    • В субботу, 9 декабря, в Москве ожидаются морозы ниже 10 градусов, что ставит под угрозу проведение матча «Спартак»«Крылья Советов».

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    Источник: «Матч ТВ»

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