Радимов призвал реформировать российский футбол

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов считает, что российскому футболу нужна реформа.
– Я бы вернулся на систему «весна – осень». Для Премьер-лиги нет никакой разницы. Сейчас нет никакого смысла подстраиваться под Европу. Разница есть для Первой, Второй и третьей лиг.
Раз еврокубков нет, играя летом, мы можем лучше растить молодежь, которая будет прогрессировать. В футбол лучше играть летом. Все видели матч ЦСКА – «Ростов».
– Нужно ли переносить последний тур на следующий год?
– Наверное, нужно. Если есть возможность сыграть в хороших условиях, то зачем играть сейчас?
- В минувшем туре РПЛ 2 матча состоялись на снегу.
- Стоял вопрос о переносе 18-го тура.
- В субботу, 9 декабря, в Москве ожидаются морозы ниже 10 градусов, что ставит под угрозу проведение матча «Спартак» – «Крылья Советов».
Источник: «Матч ТВ»