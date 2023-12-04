Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Орлов — о высказывании Карпина про дебила: «Ну должна же быть культура у тренера»

    Орлов — о высказывании Карпина про дебила: «Ну должна же быть культура у тренера»

    Комментатор Геннадий Орлов оценил события, связанные с матчем 17-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов», закончившегося победой хозяев со счетом 2:0.

    «Стоило ли проводить матч ЦСКА – «Ростов»? В этой ситуации менеджмент «Локомотива» сработал явно слаженнее и четче, чем армейцы. «Локо» оказался лучше готов к стихии, постелил эту пленку, все продумал.

    Слова Карпина про «дебила», который решил, что нужно играть? Не знаю... Мне всегда сложно комментировать эти вещи. Я все-таки воспитан на таких тренерах, как Аркадьев, Якушин, Бесков. Никто из них ничего подобного не говорил. Ну должна же быть культура у тренера. Он – авторитет для игроков, болельщиков. А тут каждый тур слышишь такое... Я за то, что тренер должен воспитывать своих подопечных. В целом, даже когда игрок получает красную карточку – это камень в огород наставника, который не управляет своими ребятами. А наши тренеры – уже на уровне футболистов. Также матерятся и не подбирают слова.

    Прав ли Карпин? Сложно фантазировать, что было бы, сыграй команды на другом поле. ЦСКА объективно сильнее. Кто знает, может, на другом поле армейцы победили бы и крупнее. Соперники были в равных условиях, но армейцы вели игру, создали много моментов. Не знаю... У нас же есть соответствующие органы. Пусть принимают решения по тренеру «Ростова», если посчитают нужным», – сказал Орлов.

    • Матч проходил на заснеженном поле.
    • После матча главный тренер гостей Валерий Карпин выступил с критикой в адрес ответственных за решение проводить встречу в непогоду.

    Новости по теме
    Орлов дал ответ критикам Абаскаля 5
    Орлов сравнил вариативность Чалова и Тюкавина 4
    Орлов: «Какого-то фетишизма в «Зените» нет» 27
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.12.2023 10:32
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +400

      Strig 12 часов назад

      Карпил назвал всё своими именами! Хотя с другими его сказками не всегда согласен.. а орлов.. кто *** это!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +714

      TIMOTHY 12 часов назад

      Сергеевич ну при всем уважении к тебе,Валера ещё культурно назвал этих дармоедов ,они вредители как клопы присосались!! А о силе кто сильнее не было разговоров

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3216

      Suvorov71 12 часов назад

      Полностью за Валеру, и не Гене Флюгеру говорить у казывать Карпуше, ты Флюгер свистун ПРОМКВАСОВСКИЙ, вот и показывай культуру помойным

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6048

      neim 13 часов назад

      У тренера культура должна быть, конечно. У других не обязательно ... )))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6048

      neim > neim 13 часов назад

      P.S. Карпин к тренерам не относится ))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15144

      Skull_Boy 14 часов назад

      В чем он не прав, если 90% всех руководителей в стране и есть те самые Д....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2609

      Чермындыр 14 часов назад

      Если бы победил Ростов, Карпуша и не вспомнил бы про тот снег

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6048

      neim > Чермындыр 13 часов назад

      Эт точно !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +579

      aldo conte 15 часов назад

      А почему судья сам не смог принять решение об отмене матча и куда-то звонил и консультировался. Да всем очевидно было с учетом прогноза, что снег не прекратится, что играть нельзя. Карпин не прав по форме (грубо высказался), но прав по существу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22603

      Cleaner 15 часов назад

      Не Гене Орлову про культуру говорить. Комментатор одной команды, блин...(

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1192

      edw7777 > Cleaner 13 часов назад

      А что комментатор одной команды не может быть культурным человеком?! Тогда все комментаторы "матч тв" абсолютно не культурные люди. Орлов по сравнению с ними, просто ангел.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5004

      шахта Заполярная > edw7777 11 часов назад

      А где ты увидел комментаторов на матч тв? Одни или ушли из этой жизни, другие ушли на другие каналы, третьих уволили, остались ручные черданцевы, даже если они сто кратно культурнейшие, но от этого черданцевыми они быть не перестали.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+