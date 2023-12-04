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  • Орлов — о высказывании Карпина про дебила: «Ну должна же быть культура у тренера»

Орлов — о высказывании Карпина про дебила: «Ну должна же быть культура у тренера»

4 декабря 2023, 10:32
9

Комментатор Геннадий Орлов оценил события, связанные с матчем 17-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов», закончившегося победой хозяев со счетом 2:0.

«Стоило ли проводить матч ЦСКА – «Ростов»? В этой ситуации менеджмент «Локомотива» сработал явно слаженнее и четче, чем армейцы. «Локо» оказался лучше готов к стихии, постелил эту пленку, все продумал.

Слова Карпина про «дебила», который решил, что нужно играть? Не знаю... Мне всегда сложно комментировать эти вещи. Я все-таки воспитан на таких тренерах, как Аркадьев, Якушин, Бесков. Никто из них ничего подобного не говорил. Ну должна же быть культура у тренера. Он – авторитет для игроков, болельщиков. А тут каждый тур слышишь такое... Я за то, что тренер должен воспитывать своих подопечных. В целом, даже когда игрок получает красную карточку – это камень в огород наставника, который не управляет своими ребятами. А наши тренеры – уже на уровне футболистов. Также матерятся и не подбирают слова.

Прав ли Карпин? Сложно фантазировать, что было бы, сыграй команды на другом поле. ЦСКА объективно сильнее. Кто знает, может, на другом поле армейцы победили бы и крупнее. Соперники были в равных условиях, но армейцы вели игру, создали много моментов. Не знаю... У нас же есть соответствующие органы. Пусть принимают решения по тренеру «Ростова», если посчитают нужным», – сказал Орлов.

  • Матч проходил на заснеженном поле.
  • После матча главный тренер гостей Валерий Карпин выступил с критикой в адрес ответственных за решение проводить встречу в непогоду.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Карпин Валерий Орлов Геннадий
Комментарии (9)
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aldo conte
1701675524
А почему судья сам не смог принять решение об отмене матча и куда-то звонил и консультировался. Да всем очевидно было с учетом прогноза, что снег не прекратится, что играть нельзя. Карпин не прав по форме (грубо высказался), но прав по существу.
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Чермындыр
1701679632
Если бы победил Ростов, Карпуша и не вспомнил бы про тот снег
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Skull_Boy
1701681000
В чем он не прав, если 90% всех руководителей в стране и есть те самые Д....
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neim
1701682527
У тренера культура должна быть, конечно. У других не обязательно ... )))
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Strig
1701687984
Карпил назвал всё своими именами! Хотя с другими его сказками не всегда согласен.. а орлов.. кто *** это!
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