Орлов — о высказывании Карпина про дебила: «Ну должна же быть культура у тренера»

Комментатор Геннадий Орлов оценил события, связанные с матчем 17-го тура РПЛ ЦСКА – «Ростов», закончившегося победой хозяев со счетом 2:0.

«Стоило ли проводить матч ЦСКА – «Ростов»? В этой ситуации менеджмент «Локомотива» сработал явно слаженнее и четче, чем армейцы. «Локо» оказался лучше готов к стихии, постелил эту пленку, все продумал.

Слова Карпина про «дебила», который решил, что нужно играть? Не знаю... Мне всегда сложно комментировать эти вещи. Я все-таки воспитан на таких тренерах, как Аркадьев, Якушин, Бесков. Никто из них ничего подобного не говорил. Ну должна же быть культура у тренера. Он – авторитет для игроков, болельщиков. А тут каждый тур слышишь такое... Я за то, что тренер должен воспитывать своих подопечных. В целом, даже когда игрок получает красную карточку – это камень в огород наставника, который не управляет своими ребятами. А наши тренеры – уже на уровне футболистов. Также матерятся и не подбирают слова.

Прав ли Карпин? Сложно фантазировать, что было бы, сыграй команды на другом поле. ЦСКА объективно сильнее. Кто знает, может, на другом поле армейцы победили бы и крупнее. Соперники были в равных условиях, но армейцы вели игру, создали много моментов. Не знаю... У нас же есть соответствующие органы. Пусть принимают решения по тренеру «Ростова», если посчитают нужным», – сказал Орлов.