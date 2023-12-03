Реакция «Краснодара» на поражение «Зенита» от «Локомотива»

В «Краснодаре» отреагировали на поражение «Зенита». Петербургский клуб в 17-м туре РПЛ уступил «Локомотиву» и потерял лидерство.

Краснодарская команда вновь вышла на первое место и теперь опережает «Зенит» на два очка.

Пресс-служба «Краснодара» отреагировала смайлом на поражение «Зенита». Это ответ петербуржцам – после поражения краснодарцев в прошлом туре «Зенит» отреагировал смеющимся эмодзи.

Новая игра: размытое фото футболиста и 6 попыток, чтобы его отгадать. Справитесь?