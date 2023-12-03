Глебов – о матче с ЦСКА: «Что это, для кого?»

Капитан «Ростова» Данил Глебов задал вопросы после снежного матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

«Что говорить? Неделю готовились к одной игре, а это совсем другое. Что это было? Футбол или что? Для кого эта игра?

Думаю, что болельщикам вряд ли было сегодня интересно. Тем, кто у телевизора смотрел, я думаю тоже неинтересно. Мы выходили вперед и боролись. Вот и вся игра, хотя мы готовились к другому», – сказал Глебов.