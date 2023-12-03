Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Глебов – о матче с ЦСКА: «Что это, для кого?»

    Капитан «Ростова» Данил Глебов задал вопросы после снежного матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:2).

    «Что говорить? Неделю готовились к одной игре, а это совсем другое. Что это было? Футбол или что? Для кого эта игра?

    Думаю, что болельщикам вряд ли было сегодня интересно. Тем, кто у телевизора смотрел, я думаю тоже неинтересно. Мы выходили вперед и боролись. Вот и вся игра, хотя мы готовились к другому», – сказал Глебов.

    • Решение о проведении матча принял арбитр Рафаэль Шафеев.
    • У ЦСКА забили Федор Чалов и Виктор Мендес.
    • Чилиец отпраздновал гол в сугробе.

    Новости по теме
    Уткин объяснил, кому необходимы матчи в декабре и феврале
    Черданцев объяснил, почему ЦСКА и «Ростов» не играли в Ростове-на-Дону
    Хавбек «Ростова» Уткина объяснил, почему красный мяч был бесполезен в матче с ЦСКА
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.12.2023 16:53
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3785

      alefreddy 13 часов назад

      все у нас через одно место функционеры делают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3152

      Play 16 часов назад

      Россия, в первый раз что ли. При этом, каждый раз одно и тоже, если команда выигрывает в подобном матче - ну а что поделать, условия для всех равны, обе команды играли на одном поле; если проигрывает - бред, дебилы, поле, снег, для кого эти мучения, нужны реформы. Потом после реформ, они же - бред, дебилы, поле, жара +40, солнце, для кого эти мучения, нужны реформы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8151

      Semenycch 17 часов назад

      Сказано все по делу!

      1
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+