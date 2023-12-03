Президента РПЛ призвали к отставке: «Провели тур – да и фиг с ним»

Футбольный агент Антон Смирнов возмутился проведением матчей РПЛ в снегопад.
«У вотчины Александра Алаева нет не только красного мяча, вернее не было до тех пор, пока кипиш все не подняли. У ее руководства и составителей календаря, как мне кажется, нет еще и мозгов, раз они нас потчуют таким футболом.
Алаев, Саша, в отставку!
РПЛ вслух. «Поднимаем посещаемость матчей РПЛ. Народ рвeтся ходить на футбол и оформить карточку болельщика».
Про себя: «Провели тур, да и *** [фиг] с ним. Еще один день прошeл», – написал по ситуации Смирнов.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи ЦСКА – «Ростов».
- Решение о проведении матча принял судья из Волгограда Рафаэль Шафеев. Он работает в форме с коротким рукавом.
- Он же на прошлой неделе судил снежный матч «Балтика» – «Спартак» (0:2).
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова