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    • Президента РПЛ призвали к отставке: «Провели тур – да и фиг с ним»

    Президента РПЛ призвали к отставке: «Провели тур – да и фиг с ним»

    Футбольный агент Антон Смирнов возмутился проведением матчей РПЛ в снегопад.

    «У вотчины Александра Алаева нет не только красного мяча, вернее не было до тех пор, пока кипиш все не подняли. У ее руководства и составителей календаря, как мне кажется, нет еще и мозгов, раз они нас потчуют таким футболом.

    Алаев, Саша, в отставку!

    РПЛ вслух. «Поднимаем посещаемость матчей РПЛ. Народ рвeтся ходить на футбол и оформить карточку болельщика».

    Про себя: «Провели тур, да и *** [фиг] с ним. Еще один день прошeл», – написал по ситуации Смирнов.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи ЦСКА – «Ростов».
    • Решение о проведении матча принял судья из Волгограда Рафаэль Шафеев. Он работает в форме с коротким рукавом.
    • Он же на прошлой неделе судил снежный матч «Балтика»«Спартак» (0:2).

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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    03.12.2023 15:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20810

      NewLife 17 часов назад

      Некомпетентных чиновников РФС - в отставку !!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12722

      BRO_football 18 часов назад

      Уверен, что Рафаэль Шафеев решение самостоятельно не принимал. Решение о проведении матча ему пришло прямо из РПЛ и он подчинился.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18225

      Garrincha58 18 часов назад

      всех в РФС и РПЛ в отставку это такой позор на весь мир

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1472

      Krics > Garrincha58 18 часов назад

      Им глубоко плевать на мнение,стаких кормушек не уходят по собственной инициативе,ихмо.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      Strig 18 часов назад

      ну ну

      0
      Ответить
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