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  • Президента РПЛ призвали к отставке: «Провели тур – да и фиг с ним»

Президента РПЛ призвали к отставке: «Провели тур – да и фиг с ним»

3 декабря 2023, 15:24
5

Футбольный агент Антон Смирнов возмутился проведением матчей РПЛ в снегопад.

«У вотчины Александра Алаева нет не только красного мяча, вернее не было до тех пор, пока кипиш все не подняли. У ее руководства и составителей календаря, как мне кажется, нет еще и мозгов, раз они нас потчуют таким футболом.

Алаев, Саша, в отставку!

РПЛ вслух. «Поднимаем посещаемость матчей РПЛ. Народ рвeтся ходить на футбол и оформить карточку болельщика».

Про себя: «Провели тур, да и *** [фиг] с ним. Еще один день прошeл», – написал по ситуации Смирнов.

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи ЦСКА – «Ростов».
  • Решение о проведении матча принял судья из Волгограда Рафаэль Шафеев. Он работает в форме с коротким рукавом.
  • Он же на прошлой неделе судил снежный матч «Балтика»«Спартак» (0:2).

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА Алаев Александр
Комментарии (5)
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Strig
1701606913
ну ну
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Garrincha58
1701607737
всех в РФС и РПЛ в отставку это такой позор на весь мир
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BRO_football
1701608690
Уверен, что Рафаэль Шафеев решение самостоятельно не принимал. Решение о проведении матча ему пришло прямо из РПЛ и он подчинился.
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NewLife
1701609466
Некомпетентных чиновников РФС - в отставку !!
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