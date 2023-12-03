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  • Снейдер: «До сих пор больно, что «Золотой мяч» в 2010 году получил Месси, а не я»

Снейдер: «До сих пор больно, что «Золотой мяч» в 2010 году получил Месси, а не я»

3 декабря 2023, 11:44
7

Бывший игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер переживает из-за невыигрыша «Золотого мяча» в 2010 году.

  • Тогда награда досталась Лионелю Месси.
  • Снейдер в том году выиграл Лигу чемпионов и дошел до финала ЧМ-2010.
  • Уэсли, в отличие от Лео, уже завершил карьеру.

«Это немного несправедливо – мое поражение в 2010 году. Но я предпочитаю выигрывать командные призы. Если бы выбирал между Лигой чемпионов и «Золотым мячом», выбрал бы первое.

Но все равно до сих пор больно», – сказал Снейдер.

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Источник: AS
Нидерланды. Эредивизие США. МЛС Интер Майами Месси Лионель Снейдер Уэсли
Комментарии (7)
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Glebaj
1701595567
Понимаю, ты был лучшим в том сзоне
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Ловкий Бубен
1701596525
Кто был лучше, тот и получил, а кому-то больно, бывает очень часто , амбиции у всех, золотой мяч у одного
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Alejandrrro
1701597595
Чем чаще ЗМ дают Месси, тем больше теряется ценность этой награды
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Garrincha58
1702721513
ещё пару мячей отдали Месси не заслуженно
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