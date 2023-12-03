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    • Снейдер: «До сих пор больно, что «Золотой мяч» в 2010 году получил Месси, а не я»

    Снейдер: «До сих пор больно, что «Золотой мяч» в 2010 году получил Месси, а не я»

    Бывший игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер переживает из-за невыигрыша «Золотого мяча» в 2010 году.

    • Тогда награда досталась Лионелю Месси.
    • Снейдер в том году выиграл Лигу чемпионов и дошел до финала ЧМ-2010.
    • Уэсли, в отличие от Лео, уже завершил карьеру.

    «Это немного несправедливо – мое поражение в 2010 году. Но я предпочитаю выигрывать командные призы. Если бы выбирал между Лигой чемпионов и «Золотым мячом», выбрал бы первое.

    Но все равно до сих пор больно», – сказал Снейдер.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 11:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +515

      Alejandrrro 1 час назад

      Чем чаще ЗМ дают Месси, тем больше теряется ценность этой награды

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2358

      Ловкий Бубен 2 часа назад

      Кто был лучше, тот и получил, а кому-то больно, бывает очень часто , амбиции у всех, золотой мяч у одного

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      Dujk > Ловкий Бубен 1 минуту назад

      Не был Месси лучше. Были лучше него несколько человек, не только Снейдер. А гном не заслужил вообще

      0
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      Рейтинг: +170

      Glebson 2 часа назад

      Понимаю, ты был лучшим в том сзоне

      1
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