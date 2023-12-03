Снейдер: «До сих пор больно, что «Золотой мяч» в 2010 году получил Месси, а не я»

Бывший игрок сборной Нидерландов Уэсли Снейдер переживает из-за невыигрыша «Золотого мяча» в 2010 году.

Тогда награда досталась Лионелю Месси.

Снейдер в том году выиграл Лигу чемпионов и дошел до финала ЧМ-2010.

Уэсли, в отличие от Лео, уже завершил карьеру.

«Это немного несправедливо – мое поражение в 2010 году. Но я предпочитаю выигрывать командные призы. Если бы выбирал между Лигой чемпионов и «Золотым мячом», выбрал бы первое.

Но все равно до сих пор больно», – сказал Снейдер.