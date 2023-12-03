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  • Гончаренко одним словом описал поражение «Урала» от «Пари НН»

Гончаренко одним словом описал поражение «Урала» от «Пари НН»

3 декабря 2023, 00:30
8

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий по итогам матча 17-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

  • «Урал» пропустил на 90+1 минуте.
  • Команда занимает 12-ю строчку РПЛ.
  • «Пари НН» идет 9-м.

«Обидное, конечно, для нас поражение. Не было моментов никаких у «Нижнего», а мы приближались к воротам и наносили удары в створ. Мы могли бы лучше в конце игру контролировать, потому что мы начали прижиматься к своим воротам, перестали мяч контролировать в последние 15 минут. За что поплатились.

По защите и по тому, что мы делали в атаке, мы были чуть ближе к победе, но это не первый наш матч, когда мы чуть-чуть лучше соперника, а очков не набираем», – сказал Гончаренко.

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Источник: телеграм-канал «Урала»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига Урал Нижний Новгород Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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Павелий
1701560839
Гончаренко и его тупой начальник Г. Иванов забыли, как они радостно бахвалились случайной победой над Спартаком. Но футбольный Бог всё видит, и никому не позволяет неудачи Спартака приписывать себе. Просто взглянем на статистику в чемпионате после "победы" над Спартаком. Вымученная победа над Балтикой 1:0 в следующем туре; далее 7 поражений и 3 ничьи; далее победа над Краснодаром, находящемся в физической яме, при очень большой потребности в таком результате у Зенита. И теперь снова поражение. Я сам с Челябинской области и буду рад успехам Урала, но пока у вас в команде есть Г. Иванов и его почитатели как Гончаренко, то Уралу в лучшем случае светит 12 место.
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моэм
1701574554
Урал и вправду был лучше и больше заслуживал победы....но в футболе есть идиотская поговорка "это футбол" + "дома и стены помогают" + запредельная самоотдача , когда после свистка уставший Нигматуллин сел отдыхать прямо в воротах , а на газоне лежал распластавшись во весь рост отдавший все силы нижегородец ....такая команда достойна победы , а Юран настоящий командир .
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Strig
1701583757
ну это как сказать ... когда (случайно обыграли СПАРТАК) то радости была полна жопа
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hstshdjdn
1701587633
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NewLife
1701592395
Классическая риторика проигравшего тренера.
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1701604297
Чего там обидного, команда идет на шлейфе поражений. Как раз удивительна была победа в прошлом туре. Представляю, как обидно было Краснодару проиграть этому дну, когда все остальные клубы возят Урал.
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Mikhail-Kopylov-google
1701667640
Побеждает команда а проигрывает тренер. Надо пресекать возвеличивание тренера в случае победы, в том числе от журналистов, и уметь похвалить игроков. Это создаёт благоприятный климат в команде. Второй момент: Гончаренко нужен хороший помощник аналитик футбола, взамен его умершего друга из БАТЭ. Третий момент: покупка игроков для решения поставленных задач. Но это зависит от размера кошелька клуба, на что тренер повлиять не может. Желаю успеха.
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