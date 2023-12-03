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    • Гончаренко одним словом описал поражение «Урала» от «Пари НН»

    Гончаренко одним словом описал поражение «Урала» от «Пари НН»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий по итогам матча 17-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

    • «Урал» пропустил на 90+1 минуте.
    • Команда занимает 12-ю строчку РПЛ.
    • «Пари НН» идет 9-м.

    «Обидное, конечно, для нас поражение. Не было моментов никаких у «Нижнего», а мы приближались к воротам и наносили удары в створ. Мы могли бы лучше в конце игру контролировать, потому что мы начали прижиматься к своим воротам, перестали мяч контролировать в последние 15 минут. За что поплатились.

    По защите и по тому, что мы делали в атаке, мы были чуть ближе к победе, но это не первый наш матч, когда мы чуть-чуть лучше соперника, а очков не набираем», – сказал Гончаренко.

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    Источник: телеграм-канал «Урала»

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +20790

      NewLife 3 часа назад

      Классическая риторика проигравшего тренера.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      hstshdjdn 4 часа назад

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      0
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      Рейтинг: +386

      Strig 5 часов назад

      ну это как сказать ... когда (случайно обыграли СПАРТАК) то радости была полна жопа

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2787

      моэм 8 часов назад

      Урал и вправду был лучше и больше заслуживал победы....но в футболе есть идиотская поговорка "это футбол" + "дома и стены помогают" + запредельная самоотдача , когда после свистка уставший Нигматуллин сел отдыхать прямо в воротах , а на газоне лежал распластавшись во весь рост отдавший все силы нижегородец ....такая команда достойна победы , а Юран настоящий командир .

      1
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      Рейтинг: +6216

      Павелий 12 часов назад

      Гончаренко и его тупой начальник Г. Иванов забыли, как они радостно бахвалились случайной победой над Спартаком. Но футбольный Бог всё видит, и никому не позволяет неудачи Спартака приписывать себе.

      Просто взглянем на статистику в чемпионате после "победы" над Спартаком. Вымученная победа над Балтикой 1:0 в следующем туре; далее 7 поражений и 3 ничьи; далее победа над Краснодаром, находящемся в физической яме, при очень большой потребности в таком результате у Зенита.

      И теперь снова поражение.

      Я сам с Челябинской области и буду рад успехам Урала, но пока у вас в команде есть Г. Иванов и его почитатели как Гончаренко, то Уралу в лучшем случае светит 12 место.

      2
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      Рейтинг: +520

      the teacher > Павелий 7 часов назад

      Наш клуб хотя-бы на 12 место претендует, в Челябе вообще футбол есть, нет?

      3
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      Рейтинг: +215

      VPERDIV SPARTAK > Павелий 7 часов назад

      Нагородил огород чудик ))) Считаешь что это типа карма за унижение спартака ?))) Ты глуп как пробка

      5
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      Рейтинг: +2379

      Айболид > VPERDIV SPARTAK 3 часа назад

      У него сдвиг по фазе насчёт кармы за обиду нанесённую тарасовским какашкам .
      Грозит тут всем, ножками топает , слюньками брызгает ....
      А выходит с точностью наоборот - аутсайдеры или команды без мотивации , которых "заряжают" московские на отъём очков у Зенита , в последствии оказываются в глубокой ж .

      1
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