Гончаренко одним словом описал поражение «Урала» от «Пари НН»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий по итогам матча 17-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).

«Урал» пропустил на 90+1 минуте.

Команда занимает 12-ю строчку РПЛ.

«Пари НН» идет 9-м.

«Обидное, конечно, для нас поражение. Не было моментов никаких у «Нижнего», а мы приближались к воротам и наносили удары в створ. Мы могли бы лучше в конце игру контролировать, потому что мы начали прижиматься к своим воротам, перестали мяч контролировать в последние 15 минут. За что поплатились.

По защите и по тому, что мы делали в атаке, мы были чуть ближе к победе, но это не первый наш матч, когда мы чуть-чуть лучше соперника, а очков не набираем», – сказал Гончаренко.

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