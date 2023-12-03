Гончаренко одним словом описал поражение «Урала» от «Пари НН»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий по итогам матча 17-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1).
- «Урал» пропустил на 90+1 минуте.
- Команда занимает 12-ю строчку РПЛ.
- «Пари НН» идет 9-м.
«Обидное, конечно, для нас поражение. Не было моментов никаких у «Нижнего», а мы приближались к воротам и наносили удары в створ. Мы могли бы лучше в конце игру контролировать, потому что мы начали прижиматься к своим воротам, перестали мяч контролировать в последние 15 минут. За что поплатились.
По защите и по тому, что мы делали в атаке, мы были чуть ближе к победе, но это не первый наш матч, когда мы чуть-чуть лучше соперника, а очков не набираем», – сказал Гончаренко.
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Источник: телеграм-канал «Урала»