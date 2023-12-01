В субботу, 2 декабря, «Факел» на своем поле сыграет с «Балтикой». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.
«Факел»
«Факел» после 16 туров занимает 11 место в турнирной таблице. В активе команды 19 очков. Команда одержала 5 побед, сыграла в 4 встречах вничью и потерпела 7 поражений. «Факел» забил 14 и пропустил 18 мячей.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 26.11.2023 «Рубин» – «Факел» 1:0;
- 11.11.2023 «Факел» – ЦСКА 1:1;
- 04.11.2023 «Ахмат» – «Факел» 1:2;
- 01.11.2023 «Сочи» – «Факел» 2:0;
- 28.10.2023 «Факел» – «Спартак» 2:0.
«Балтика»
«Балтика» после 16 туров занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе команды 12 очков. Команда выиграла 3 матча, в 3 встречах сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Балтика» забила 12 голов и пропустила 23 мяча.
В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 28.11.2023 «Балтика» – «Локомотив» 2:2;
- 25.11.2023 «Балтика» – «Спартак» 0:2;
- 12.11.2023 «Пари НН» – «Балтика» 0:0;
- 04.11.2023 «Балтика» – «Зенит» 0:2;
- 31.10.2023 «Балтика» – «Ахмат» 4:1.
Факты о личных встречах
В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:
- 06.08.2023 «Балтика» – «Факел» 2:1;
- 21.05.2022 «Балтика» – «Факел» 0:1;
- 10.07.2021 «Факел» – «Балтика» 3:3;
- 21.11.2020 «Балтика» – «Факел» 0:0;
- 12.08.2020 «Факел» – «Балтика» 0:1.
Прогноз на матч «Факел» – «Балтика»
Предположим, что в матче будет забито немного голов. Вполне вероятно, что игра закончится ничьей, впрочем, ставить на исход в такой встрече – рискованная затея.
Наши варианты ставки:
- ТМ 2.5 – 1.59;
- ОЗ (Нет) – 1.71.