В субботу, 2 декабря, «Факел» на своем поле сыграет с «Балтикой». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

«Факел»

«Факел» после 16 туров занимает 11 место в турнирной таблице. В активе команды 19 очков. Команда одержала 5 побед, сыграла в 4 встречах вничью и потерпела 7 поражений. «Факел» забил 14 и пропустил 18 мячей.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

«Балтика»

«Балтика» после 16 туров занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе команды 12 очков. Команда выиграла 3 матча, в 3 встречах сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Балтика» забила 12 голов и пропустила 23 мяча.

В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

Факты о личных встречах

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

Прогноз на матч «Факел» – «Балтика»

Предположим, что в матче будет забито немного голов. Вполне вероятно, что игра закончится ничьей, впрочем, ставить на исход в такой встрече – рискованная затея.

Наши варианты ставки: