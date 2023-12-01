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    «Факел» – «Балтика»: прогноз на матч 17 тура РПЛ, 2 декабря

    В субботу, 2 декабря, «Факел» на своем поле сыграет с «Балтикой». Игра состоится в рамках 17 тура РПЛ. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени.

    «Факел»

    «Факел» после 16 туров занимает 11 место в турнирной таблице. В активе команды 19 очков. Команда одержала 5 побед, сыграла в 4 встречах вничью и потерпела 7 поражений. «Факел» забил 14 и пропустил 18 мячей.

    В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

    • 26.11.2023 «Рубин» – «Факел» 1:0;
    • 11.11.2023 «Факел» – ЦСКА 1:1;
    • 04.11.2023 «Ахмат» – «Факел» 1:2;
    • 01.11.2023 «Сочи» – «Факел» 2:0;
    • 28.10.2023 «Факел» – «Спартак» 2:0.

    «Балтика»

    «Балтика» после 16 туров занимает 15-е место в турнирной таблице. В активе команды 12 очков. Команда выиграла 3 матча, в 3 встречах сыграла вничью и потерпела 10 поражений. «Балтика» забила 12 голов и пропустила 23 мяча.

    В последних пяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

    Факты о личных встречах

    В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

    • 06.08.2023 «Балтика» – «Факел» 2:1;
    • 21.05.2022 «Балтика» – «Факел» 0:1;
    • 10.07.2021 «Факел» – «Балтика» 3:3;
    • 21.11.2020 «Балтика» – «Факел» 0:0;
    • 12.08.2020 «Факел» – «Балтика» 0:1.

    Прогноз на матч «Факел» – «Балтика»

    Предположим, что в матче будет забито немного голов. Вполне вероятно, что игра закончится ничьей, впрочем, ставить на исход в такой встрече – рискованная затея.

    Наши варианты ставки:

    • ТМ 2.5 – 1.59;
    • ОЗ (Нет) – 1.71.

    Источник: Бомбардир

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    01.12.2023 17:54
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