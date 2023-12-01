Громкие дисквалификации в РПЛ, скандал с участием Миранчука, перепалка Уткина с Черданцевым и другие новости

Ещё одна новость)))
УЕФА хорошо нае.бала хοхлов, поменяв эмблему Зари из Луганска на эмблему клуба российской армии. И тогда в соцсетях произошло беснование хοхлов)
https://sun1-89.userapi.com/impg/DswR4BLSlNO3M3VfOcl73kk98TWge7OPAwXdCQ/a-N06dv_d_c.jpg?size=1280x1177&quality=95&sign=1e3c9fb974a636ac5f5ee8f556564bd8&type=album
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