Громкие дисквалификации в РПЛ, скандал с участием Миранчука, перепалка Уткина с Черданцевым и другие новости

Агент Вагнера Лава: «Ждем предложения от ЦСКА»
Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА
Баринова и Галактионова дисквалифицировали на два матча, Кордобу – на четыре
«Зенит» начал работу над продажей бразильского легионера
Стал известен еще один кандидат на замену Анчелотти в «Реале»
Мостовой может возглавить команду из Второй лиги
У «Локомотива» не хватает денег на трансфер полузащитника «Оренбурга»
Уткин сравнил Черданцева с Владимиром Лениным – Георгий хлестко ответил Василию
В Лиге Европы произошел скандал с участием Миранчука
Определились 14 участников плей-офф Лиги Европы и 11 участников плей-офф Лиги конференций
Источник: «Бомбардир»