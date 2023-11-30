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    Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

    ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга мужских сборных. Россия в нем поднялась на одну позицию – с 39-й строчки на 38-ю, опередив Чили.

    Лидерство сохранила Аргентина, а Бразилия опустилась с третьей позиции на пятую.

    Топ-25 рейтинга выглядит так:

    1. Аргентина – 1855,2 очка.

    2. Франция – 1845,44.

    3. Англия – 1800,05.

    4. Бельгия – 1798,46.

    5. Бразилия – 1784,09.

    6. Нидерланды – 1745,48.

    7. Португалия – 1745,06.

    8. Испания – 1732,64.

    9. Италия – 1718,82.

    10. Хорватия – 1717,57.

    11. Уругвай – 1665,99.

    12. США – 1665,27.

    13. Марокко – 1661,69.

    14. Мексика – 1655,21.

    15. Колумбия – 1651,2.

    16. Германия – 1631,22.

    17. Япония – 1620,19.

    18. Швейцария – 1613,44.

    19. Дания – 1601,31.

    20. Сенегал – 1594,31.

    21. Иран – 1565,08.

    22. Украина – 1553,35.

    23. Южная Корея – 1550,65.

    24. Австрия – 1546,1.

    25. Австралия – 1539,22...

    38. Россия – 1498,84.

    • Россия в ноябре провела товарищеский матч со сборной Кубы и одержала победу 8:0.
    • Следующая версия рейтинга будет опубликована 21 декабря 2023 года.

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    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      shestikovka 20 минут назад

      Мужики, что ставят на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 10 лет им. Ищите их в любом поиске: «серебряный прогноз». Сайт. До победы прогнозы дают.

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      Рейтинг: +5837

      ПалкоВводецъ (returned) 37 минут назад

      Мучас грасиас Куба! Гыгыгы

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