Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга мужских сборных. Россия в нем поднялась на одну позицию – с 39-й строчки на 38-ю, опередив Чили.

Лидерство сохранила Аргентина, а Бразилия опустилась с третьей позиции на пятую.

Топ-25 рейтинга выглядит так:

1. Аргентина – 1855,2 очка.

2. Франция – 1845,44.

3. Англия – 1800,05.

4. Бельгия – 1798,46.

5. Бразилия – 1784,09.

6. Нидерланды – 1745,48.

7. Португалия – 1745,06.

8. Испания – 1732,64.

9. Италия – 1718,82.

10. Хорватия – 1717,57.

11. Уругвай – 1665,99.

12. США – 1665,27.

13. Марокко – 1661,69.

14. Мексика – 1655,21.

15. Колумбия – 1651,2.

16. Германия – 1631,22.

17. Япония – 1620,19.

18. Швейцария – 1613,44.

19. Дания – 1601,31.

20. Сенегал – 1594,31.

21. Иран – 1565,08.

22. Украина – 1553,35.

23. Южная Корея – 1550,65.

24. Австрия – 1546,1.

25. Австралия – 1539,22...

38. Россия – 1498,84.