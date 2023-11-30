Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

ФИФА опубликовала обновленную версию рейтинга мужских сборных. Россия в нем поднялась на одну позицию – с 39-й строчки на 38-ю, опередив Чили.
Лидерство сохранила Аргентина, а Бразилия опустилась с третьей позиции на пятую.
Топ-25 рейтинга выглядит так:
1. Аргентина – 1855,2 очка.
2. Франция – 1845,44.
3. Англия – 1800,05.
4. Бельгия – 1798,46.
5. Бразилия – 1784,09.
6. Нидерланды – 1745,48.
7. Португалия – 1745,06.
8. Испания – 1732,64.
9. Италия – 1718,82.
10. Хорватия – 1717,57.
11. Уругвай – 1665,99.
12. США – 1665,27.
13. Марокко – 1661,69.
14. Мексика – 1655,21.
15. Колумбия – 1651,2.
16. Германия – 1631,22.
17. Япония – 1620,19.
18. Швейцария – 1613,44.
19. Дания – 1601,31.
20. Сенегал – 1594,31.
21. Иран – 1565,08.
22. Украина – 1553,35.
23. Южная Корея – 1550,65.
24. Австрия – 1546,1.
25. Австралия – 1539,22...
38. Россия – 1498,84.
- Россия в ноябре провела товарищеский матч со сборной Кубы и одержала победу 8:0.
- Следующая версия рейтинга будет опубликована 21 декабря 2023 года.