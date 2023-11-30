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    Агент Вагнера Лав: «Ждем предложения от ЦСКА»

    Агент нападающего «Спорт Ресифи» Вагнера Лав, Эвандро Феррейра, рассказал о вариантах продолжения карьеры 39-летнего бразильского форварда.

    – Сезон в Серии Б окончен, «Спорт Ресифи» не удалось подняться в дивизионе. Появилась информация, что в трансфере Вагнера заинтересован «Жоинвиль».

    – Что касается «Жоинвиля», то при всем уважении, этот трансфер маловероятен. У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждем предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению.

    – Вы уже связывались с клубом?

    – Да, мы дали понять, что заинтересованы в этом трансфере, но решение за ЦСКА.

    • В минувшем сезоне Вагнер Лав провел 33 матча за «Спорт Ресифе», в которых забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.
    • В составе ЦСКА бразилец сыграл в 259 встречах, забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 10:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2718

      Красногвардейчик 12 минут назад

      Ваньку нужно брать по любому.....он ещё фору всяким Венделям и Барриосам даст, ну а потом работу в клубе подобрать

      0
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      Рейтинг: +601

      TIMOTHY 16 минут назад

      Вряд ли он заиграет норм, успокойтесь парни,это же не защита и не вратарь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +761

      111ax 1 час назад

      в 39 стал бы сильнейшим в атаке нынешнего ЦСКА

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      Рейтинг: +5409

      Бомбардиръ 1 час назад

      Уже глубокий старичок, но можно его попробовать для ротации.

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      Рейтинг: +459

      За Московский ЦСКА 1 час назад

      Это фантастика. Бабаев в ЦСКА,чтобы развалить клуб. Если бабаева уберут, трансфер возможен. А пока без шансов.Как и другие трансферы, бабаев не заинтересован в возвращении клуба на ведущие роли.

      1
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      Рейтинг: +25416

      bset > За Московский ЦСКА 1 час назад

      Бабаев в ЦСКА с 2001 года. Какой развалить?

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      Рейтинг: +6300

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Дедом Морозом? Борода уже седая...

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      Рейтинг: +126

      E5 > Дядя Серёжа 1 час назад

      к сожалению этот дед мороз, будет не хуже смотреться на фоне атаки ЦСКА

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      Рейтинг: +459

      За Московский ЦСКА > Дядя Серёжа 1 час назад

      Этот дед мороз ,вам ещё полную кашелку загрузит

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      Рейтинг: +6300

      Дядя Серёжа > За Московский ЦСКА 1 час назад

      Я не люблю апельсины

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