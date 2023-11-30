Агент нападающего «Спорт Ресифи» Вагнера Лав, Эвандро Феррейра, рассказал о вариантах продолжения карьеры 39-летнего бразильского форварда.

– Сезон в Серии Б окончен, «Спорт Ресифи» не удалось подняться в дивизионе. Появилась информация, что в трансфере Вагнера заинтересован «Жоинвиль».

– Что касается «Жоинвиля», то при всем уважении, этот трансфер маловероятен. У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждем предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению.

– Вы уже связывались с клубом?

– Да, мы дали понять, что заинтересованы в этом трансфере, но решение за ЦСКА.