Агент нападающего «Спорт Ресифи» Вагнера Лав, Эвандро Феррейра, рассказал о вариантах продолжения карьеры 39-летнего бразильского форварда.
– Сезон в Серии Б окончен, «Спорт Ресифи» не удалось подняться в дивизионе. Появилась информация, что в трансфере Вагнера заинтересован «Жоинвиль».
– Что касается «Жоинвиля», то при всем уважении, этот трансфер маловероятен. У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждем предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению.
– Вы уже связывались с клубом?
– Да, мы дали понять, что заинтересованы в этом трансфере, но решение за ЦСКА.
- В минувшем сезоне Вагнер Лав провел 33 матча за «Спорт Ресифе», в которых забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.
- В составе ЦСКА бразилец сыграл в 259 встречах, забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи.
Источник: Metaratings.ru