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Агент Вагнера Лава: «Ждем предложения от ЦСКА»

30 ноября 2023, 10:15
27

Агент нападающего «Спорт Ресифи» Вагнера Лав, Эвандро Феррейра, рассказал о вариантах продолжения карьеры 39-летнего бразильского форварда.

– Сезон в Серии Б окончен, «Спорт Ресифи» не удалось подняться в дивизионе. Появилась информация, что в трансфере Вагнера заинтересован «Жоинвиль».

– Что касается «Жоинвиля», то при всем уважении, этот трансфер маловероятен. У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждем предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе. Думаю, болельщики бы обрадовались его возвращению.

– Вы уже связывались с клубом?

– Да, мы дали понять, что заинтересованы в этом трансфере, но решение за ЦСКА.

  • В минувшем сезоне Вагнер Лав провел 33 матча за «Спорт Ресифе», в которых забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи.
  • В составе ЦСКА бразилец сыграл в 259 встречах, забил 124 мяча и сделал 53 результативные передачи.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А ЦСКА Спорт Ресифи Вагнер Лав
Комментарии (27)
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Дядя Серёжа
1701329879
Дедом Морозом? Борода уже седая...
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За Московский ЦСКА
1701330526
Это фантастика. Бабаев в ЦСКА,чтобы развалить клуб. Если бабаева уберут, трансфер возможен. А пока без шансов.Как и другие трансферы, бабаев не заинтересован в возвращении клуба на ведущие роли.
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111ax
1701332396
в 39 стал бы сильнейшим в атаке нынешнего ЦСКА
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Красногвардейчик
1701335456
Ваньку нужно брать по любому.....он ещё фору всяким Венделям и Барриосам даст, ну а потом работу в клубе подобрать
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BRO_football
1701338224
Надо брать! В ЦСКА дефицит футболистов! Руководство с трансферами не торопится, а молодёжь привлекается неохотно.
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ruded
1701339469
Вагнера нужно брать, хотя бы для того, чтоб он мог приглашать молодых бразильских игроков.
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aldo conte
1701339939
Было время, играл хорошо, помним. Но сейчас куда его? Если бы в ЦСКА было столько бразильцев, сколько в "Зените", можно было бы придумать ему какую-нибудь должность типа "специалиста по адаптации бразильских футболистов".
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Эном айс
1701346285
Взять на полгода-лучший вариант ,недорого и со смыслом. Пользу принесёт ,не сомневайтесь. А окромя реальной помощи ещё и пиар-натиск + поддержка собственных болельщиков и не только собственных . Это легенда не только армейская , но и всей РПЛ. ----- Умилительная свара внизу между двумя придурками .. День сделан.))
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1701347746
Пока Еврокубков нет, можно играть кем угодно. А так это сбитые лётчики что Вагнер, Дзюба, Смолов уже не сок. Деньги пока платят вот и остаются в футболе
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Mirak92
1701359135
до конца сезона взять ,а там и проводить на пенсию,как пологается
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