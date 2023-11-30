Уткин: «Черданцев стал как Ленин в Мавзолее – оба невыносимы»

Бывший комментатор Василий Уткин сравнил Георгия Черданцева с Владимиром Лениным.

«Друзья мои, как же вы меня разочаровали. Как неприятно объяснять шутки, но я не могу мимо этого пройти. Ну ни в одном комменте... Никто вообще не заметил...

Как же тонко мне удалось... Душу вкладываю, а вы не понимаете, а! Еще раз вам объясняю. Повторяю шутку, как будто вы милиционеры на работе – доходит не сразу, как в классическом советском анекдоте.

Георгий Черданцев стал уже практически как Ленин в Мавзолее. Оба невыносимы. Не-вы-но-си-мы. Счастье – это когда тебя понимают», – сказал Уткин в своем ютуб-блоге.