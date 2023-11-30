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    • Уткин: «Черданцев стал как Ленин в Мавзолее – оба невыносимы»

    Уткин: «Черданцев стал как Ленин в Мавзолее – оба невыносимы»

    Бывший комментатор Василий Уткин сравнил Георгия Черданцева с Владимиром Лениным.

    «Друзья мои, как же вы меня разочаровали. Как неприятно объяснять шутки, но я не могу мимо этого пройти. Ну ни в одном комменте... Никто вообще не заметил...

    Как же тонко мне удалось... Душу вкладываю, а вы не понимаете, а! Еще раз вам объясняю. Повторяю шутку, как будто вы милиционеры на работе – доходит не сразу, как в классическом советском анекдоте.

    Георгий Черданцев стал уже практически как Ленин в Мавзолее. Оба невыносимы. Не-вы-но-си-мы. Счастье – это когда тебя понимают», – сказал Уткин в своем ютуб-блоге.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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