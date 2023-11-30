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В Лиге Европы произошел скандал с участием Миранчука

30 ноября 2023, 23:21
10

В матче 5-го тура группового этапа ЛЕ между «Аталантой» и «Спортингом» (1:1) судьи совершили грубую ошибку.

На 69-й минуте Алексей Миранчук вышел на замену вместо Теуна Коопмейнерса.

Вскоре выяснилось, что тренерский штаб «Аталанты» хотел выпустить россиянина вместо защитника Джорджо Скальвини, но резервный арбитр ошибся.

Представители итальянского клуба требовали устранить техническую ошибку и вернуть Коопмейнерса на поле, но им отказали.

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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Источник: Football Italia
Лига Европы Спортинг Аталанта Миранчук Алексей Коопмейнерс Тен Скальвини Джорджо
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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MaxRnD
1701378187
Ужасный скандал. Как жито-то дальше с этим ....
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Марк Аврелий!
1701380859
Ну, конечно! У Бомбардира россиянин виноват!
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Дядя Серёжа
1701394960
Надо санкции к России
Ответить
фанат джигурды
1701400945
Моя бабка села вместо 12-го троллейбуса в 7-й, не посмотрев таблоид. Накажите водителя.
Ответить
Oldtrafford83
1701406464
Это не скандал, а скандалище)) Снова мамкин симпатяга заголовок печатал))
Ответить
Yuri-Kudryavtsev-google
1701412126
Причем тут Миранчук? Стоял возле резервного арбитра и подмигивал ему на Коопмейнерса, заслоняя собой Скальвини? Скандал с участием Миранчука... В скандале есть причинно-следственные связи ДТП, а не просто контент с участниками дорожного движения. А то ведь виноватым может оказаться даже болельщик на трибуне рядом с арбитром. Отвлек внимание, набрал не ту цифру на табло и все - голландец в оффсайде вместо итальянца.
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k611
1701422761
Заголовок не соответствует действительности. Здесь ошибка судейского корпуса и скандал связанный с ним.
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