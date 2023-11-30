В Лиге Европы произошел скандал с участием Миранчука

В матче 5-го тура группового этапа ЛЕ между «Аталантой» и «Спортингом» (1:1) судьи совершили грубую ошибку.

На 69-й минуте Алексей Миранчук вышел на замену вместо Теуна Коопмейнерса.

Вскоре выяснилось, что тренерский штаб «Аталанты» хотел выпустить россиянина вместо защитника Джорджо Скальвини, но резервный арбитр ошибся.

Представители итальянского клуба требовали устранить техническую ошибку и вернуть Коопмейнерса на поле, но им отказали.

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