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    • КДК РФС вынес наказание для Кордобы, показавшего неприличный жест судье

    КДК РФС вынес наказание для Кордобы, показавшего неприличный жест судье

    Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил дисквалификацию.

    Его отстранили на четыре матча – три реально и один условно.

    Причина наказания – показ неприличного жеста в адрес судьи (схватил себя за пах).

    «В заседании приняли участие Кордоба, главный судья Иванов и помощник судьи Петросян. Получили рапорты от судей. Там написано: «Увидел оскорбительный жест Кордобы: схватился за область паха и потряс, глядя на меня».

    При этом никто не пытался попасть в судейскую. Основной аргумент Кордобы: жест он показывал своим игрокам, а не судье. На вопрос о том, зачем он это показывал на поле, он ответил, что расстроился игрой коллег, они не проявили воли к победе.

    У нас уже было несколько дел с Кордобой, его наказывали. Относительно недавно было похожее дело (Соболева) – оскорбительное поведение в отношении игрока.

    Здесь жест показан официальному лицу матча – помощник судьи настаивал на том, что он показал именно ему. С учeтом всех обстоятельств дела решение – дисквалификация на четыре матча (три реально и один условно) плюс штраф на 200 тысяч рублей», – объяснил вердикт КДК РФС глава комитета Артур Григорьянц.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4087

      acor94 35 минут назад

      Коллеги, а что означает жест "взял себя за пах". Я знаю там фак показать, или банан в черного кинуть, или зигу, это оскорбление, а это-то что?

      Это на африканском какой то жест обидный?

      Я бы сказал, что он означает. Даааа, судья с яйцами, жостко отсудил, достойно.

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