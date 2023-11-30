КДК РФС вынес наказание для Кордобы, показавшего неприличный жест судье

Коллеги, а что означает жест "взял себя за пах". Я знаю там фак показать, или банан в черного кинуть, или зигу, это оскорбление, а это-то что?
Это на африканском какой то жест обидный?
Я бы сказал, что он означает. Даааа, судья с яйцами, жостко отсудил, достойно.
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил дисквалификацию.
Его отстранили на четыре матча – три реально и один условно.
Причина наказания – показ неприличного жеста в адрес судьи (схватил себя за пах).
«В заседании приняли участие Кордоба, главный судья Иванов и помощник судьи Петросян. Получили рапорты от судей. Там написано: «Увидел оскорбительный жест Кордобы: схватился за область паха и потряс, глядя на меня».
При этом никто не пытался попасть в судейскую. Основной аргумент Кордобы: жест он показывал своим игрокам, а не судье. На вопрос о том, зачем он это показывал на поле, он ответил, что расстроился игрой коллег, они не проявили воли к победе.
У нас уже было несколько дел с Кордобой, его наказывали. Относительно недавно было похожее дело (Соболева) – оскорбительное поведение в отношении игрока.
Здесь жест показан официальному лицу матча – помощник судьи настаивал на том, что он показал именно ему. С учeтом всех обстоятельств дела решение – дисквалификация на четыре матча (три реально и один условно) плюс штраф на 200 тысяч рублей», – объяснил вердикт КДК РФС глава комитета Артур Григорьянц.