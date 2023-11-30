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  • КДК РФС вынес наказание для Кордобы, показавшего неприличный жест судье

КДК РФС вынес наказание для Кордобы, показавшего неприличный жест судье

30 ноября 2023, 15:15
7

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил дисквалификацию.

Его отстранили на четыре матча – три реально и один условно.

Причина наказания – показ неприличного жеста в адрес судьи (схватил себя за пах).

«В заседании приняли участие Кордоба, главный судья Иванов и помощник судьи Петросян. Получили рапорты от судей. Там написано: «Увидел оскорбительный жест Кордобы: схватился за область паха и потряс, глядя на меня».

При этом никто не пытался попасть в судейскую. Основной аргумент Кордобы: жест он показывал своим игрокам, а не судье. На вопрос о том, зачем он это показывал на поле, он ответил, что расстроился игрой коллег, они не проявили воли к победе.

У нас уже было несколько дел с Кордобой, его наказывали. Относительно недавно было похожее дело (Соболева) – оскорбительное поведение в отношении игрока.

Здесь жест показан официальному лицу матча – помощник судьи настаивал на том, что он показал именно ему. С учeтом всех обстоятельств дела решение – дисквалификация на четыре матча (три реально и один условно) плюс штраф на 200 тысяч рублей», – объяснил вердикт КДК РФС глава комитета Артур Григорьянц.

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (7)
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acor94
1701347594
Коллеги, а что означает жест "взял себя за пах". Я знаю там фак показать, или банан в черного кинуть, или зигу, это оскорбление, а это-то что? Это на африканском какой то жест обидный? Я бы сказал, что он означает. Даааа, судья с яйцами, жостко отсудил, достойно.
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Эном айс
1701349965
Налог на проживание в РФ. Дельфсвину обошлось дешевле.
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САДЫЧОК
1701351048
Интересно , за такое же нарушение Соболев сколько матчей пропустил?
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яцык
1701352849
Своим надо было в раздевке показывать
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Дубина
1701354615
мало как то газпром дал! значит им так нужно
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Кузьмич на трибуне
1701366989
Теперь есть шанс у Кокшарова показать себя . три игры .
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