КДК РФС вынес наказание для Кордобы, показавшего неприличный жест судье

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба получил дисквалификацию.

Его отстранили на четыре матча – три реально и один условно.

Причина наказания – показ неприличного жеста в адрес судьи (схватил себя за пах).

«В заседании приняли участие Кордоба, главный судья Иванов и помощник судьи Петросян. Получили рапорты от судей. Там написано: «Увидел оскорбительный жест Кордобы: схватился за область паха и потряс, глядя на меня».

При этом никто не пытался попасть в судейскую. Основной аргумент Кордобы: жест он показывал своим игрокам, а не судье. На вопрос о том, зачем он это показывал на поле, он ответил, что расстроился игрой коллег, они не проявили воли к победе.

У нас уже было несколько дел с Кордобой, его наказывали. Относительно недавно было похожее дело (Соболева) – оскорбительное поведение в отношении игрока.

Здесь жест показан официальному лицу матча – помощник судьи настаивал на том, что он показал именно ему. С учeтом всех обстоятельств дела решение – дисквалификация на четыре матча (три реально и один условно) плюс штраф на 200 тысяч рублей», – объяснил вердикт КДК РФС глава комитета Артур Григорьянц.