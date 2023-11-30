У «Локомотива» не хватает денег на трансфер полузащитника «Оренбурга»

«Локомотив» продолжает переговоры с «Оренбургом» о переходе Лукаса Веры.

Стороны уже согласовали сумму трансфера – 300 миллионов рублей. Но у московского клуба не хватает денег на 26-летнего полузащитника.

«Локо» нужно заплатить за аргентинца 150 миллионов зимой и столько же летом. На второй транш средств пока нет.

Столичному клубу может помочь «Пари НН», который заинтересован в Константине Марадишвили. Нижегородцы готовы выкупить хавбека за 60 миллионов рублей уже зимой. Другой вариант – переход Марадишвили взамен на отказ от 60 миллионов за Тимура Сулейманова.