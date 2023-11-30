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    • У «Локомотива» не хватает денег на трансфер полузащитника «Оренбурга»

    У «Локомотива» не хватает денег на трансфер полузащитника «Оренбурга»

    «Локомотив» продолжает переговоры с «Оренбургом» о переходе Лукаса Веры.

    Стороны уже согласовали сумму трансфера – 300 миллионов рублей. Но у московского клуба не хватает денег на 26-летнего полузащитника.

    «Локо» нужно заплатить за аргентинца 150 миллионов зимой и столько же летом. На второй транш средств пока нет.

    Столичному клубу может помочь «Пари НН», который заинтересован в Константине Марадишвили. Нижегородцы готовы выкупить хавбека за 60 миллионов рублей уже зимой. Другой вариант – переход Марадишвили взамен на отказ от 60 миллионов за Тимура Сулейманова.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1709

      Дубина 14 минут назад

      у газпрома возьмите там хватит фантиков((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6710

      Питерский князь 16 минут назад

      Админ акуин принял.
      Это как РЖД должен поднять цены на проезд, что заплатить за игрока 300 миллионов Евро?
      :)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +475

      Александр.Т. 17 минут назад

      300 миллионов евро?? Серьезно , если да то какие-то мутки у руководства Локо и оренбурга

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +475

      Александр.Т. > Александр.Т. 15 минут назад

      Стороны уже согласовали сумму трансфера – 300 миллионов евро. Но у московского клуба не хватает денег на 26-летнего полузащитника.

      «Локо» нужно заплатить за аргентинца 150 миллионов зимой и столько же летом. На второй транш средств пока нет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6710

      Питерский князь > Александр.Т. 15 минут назад

      Это только на концелярские скрепки по материалам трансфера.
      :)))

      0
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