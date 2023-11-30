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    • Кержаков: «До сих пор не знаю, почему Хиддинк не взял меня на Евро-2008»

    Кержаков: «До сих пор не знаю, почему Хиддинк не взял меня на Евро-2008»

    Александр Кержаков потребовал объяснений от экс-тренера сборной России Гуса Хиддинка по поводу невызова на Евро-2008.

    «Я узнал о том, что меня не включили в состав на Евро-2008, из телевизора. После этого мне позвонил помощник Хиддинка, Бородюк.

    Я бы хотел, чтобы Хиддинк как-то объяснил мне свое решение. Не обязательно перед камерами, просто чтобы сказал: «Ты не поехал, потому что в то время ты был не в лучшей форме». Или: «Я не хотел нарушать атмосферу в команде». Или по каким-то другим причинам…

    В итоге я до сих пор не знаю, почему меня не взяли», – сказал Кержаков.

    • Россия на Евро-2008 стала бронзовым призером.
    • Кержаков делит с Артемом Дзюбой статус лучшего бомбардира в истории сборной (30 голов).
    • Полсезона перед чемпионатом Европы форвард провел в «Динамо».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    30.11.2023 23:33
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