Кержаков: «До сих пор не знаю, почему Хиддинк не взял меня на Евро-2008»

Александр Кержаков потребовал объяснений от экс-тренера сборной России Гуса Хиддинка по поводу невызова на Евро-2008.

«Я узнал о том, что меня не включили в состав на Евро-2008, из телевизора. После этого мне позвонил помощник Хиддинка, Бородюк.

Я бы хотел, чтобы Хиддинк как-то объяснил мне свое решение. Не обязательно перед камерами, просто чтобы сказал: «Ты не поехал, потому что в то время ты был не в лучшей форме». Или: «Я не хотел нарушать атмосферу в команде». Или по каким-то другим причинам…

В итоге я до сих пор не знаю, почему меня не взяли», – сказал Кержаков.