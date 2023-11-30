Личка: «Аршавин хочет украсть Тюкавина, но Костя – мой»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка пообещал не отдавать «Зениту» форварда Константина Тюкавина.

– Я всегда рад встретиться с Аршавиным. Он очень хорошо меня принимает. Также я уважаю Андрея как игрока, потому что он один из лучших футболистов своего поколения.

Отношусь к Аршавину с респектом. В своей работе Андрей – максималист. У него жесткие требования, чтобы держать уровень. И, по возможности, он старается этот уровень улучшить.

– Не боитесь, что Аршавин попытается украсть Тюкавина в «Зенит»?

– Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Почему? Потому что Костя – мой (смеется).