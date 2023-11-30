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    Личка: «Аршавин хочет украсть Тюкавина, но Костя – мой»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка пообещал не отдавать «Зениту» форварда Константина Тюкавина.

    – Я всегда рад встретиться с Аршавиным. Он очень хорошо меня принимает. Также я уважаю Андрея как игрока, потому что он один из лучших футболистов своего поколения.

    Отношусь к Аршавину с респектом. В своей работе Андрей – максималист. У него жесткие требования, чтобы держать уровень. И, по возможности, он старается этот уровень улучшить.

    – Не боитесь, что Аршавин попытается украсть Тюкавина в «Зенит»?

    – Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Почему? Потому что Костя – мой (смеется).

    • Аршавин – член правления «Зенита», заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию.
    • Сейчас Андрей учится на тренера, он стажировался у Лички в «Динамо».
    • 21-летний Тюкавин – воспитанник динамовцев, его контракт действует до 30 июня 2025 года.

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    Источник: Sport24

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    30.11.2023 23:11
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