Личка: «Аршавин хочет украсть Тюкавина, но Костя – мой»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка пообещал не отдавать «Зениту» форварда Константина Тюкавина.
– Я всегда рад встретиться с Аршавиным. Он очень хорошо меня принимает. Также я уважаю Андрея как игрока, потому что он один из лучших футболистов своего поколения.
Отношусь к Аршавину с респектом. В своей работе Андрей – максималист. У него жесткие требования, чтобы держать уровень. И, по возможности, он старается этот уровень улучшить.
– Не боитесь, что Аршавин попытается украсть Тюкавина в «Зенит»?
– Понятно, что Аршавин хочет украсть Тюкавина, но у него не получится. Почему? Потому что Костя – мой (смеется).
- Аршавин – член правления «Зенита», заместитель генерального директора клуба по спортивному развитию.
- Сейчас Андрей учится на тренера, он стажировался у Лички в «Динамо».
- 21-летний Тюкавин – воспитанник динамовцев, его контракт действует до 30 июня 2025 года.
Источник: Sport24