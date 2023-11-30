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    Чернов: «У «Спартака» нет нормальных игр по содержанию»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов после поражения от «Оренбурга» (0:1) в Фонбет Кубке России признал, что команда испытывает проблемы с игрой.

    «Объяснение такой игре? Не знаю. Нам всe равно в новинку играть на искусственном поле, потому что постоянно тренируешься на натуральном. Тем более со снегом…

    У нас нормальных игр нет. Последняя игра более-менее была с «Ростовом» – по содержанию. В Калининграде был снег – чисто били вперeд до первого гола.

    В этот раз тоже до гола, потом красная – и всe. В конце был момент, чтобы сравнять. 1:0 по тому, как складывалась игра – нормально. Конечно, нельзя назвать это хорошим результатом. Могло быть хуже. Забей мы в концовке, было бы всe по-другому уже», – сказал Чернов.

    • «Спартак» набрал 27 очков в 16 турах РПЛ.
    • Команда занимает 4-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидера – 6 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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