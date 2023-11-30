Чернов: «У «Спартака» нет нормальных игр по содержанию»

Защитник «Спартака» Никита Чернов после поражения от «Оренбурга» (0:1) в Фонбет Кубке России признал, что команда испытывает проблемы с игрой.

«Объяснение такой игре? Не знаю. Нам всe равно в новинку играть на искусственном поле, потому что постоянно тренируешься на натуральном. Тем более со снегом…

У нас нормальных игр нет. Последняя игра более-менее была с «Ростовом» – по содержанию. В Калининграде был снег – чисто били вперeд до первого гола.

В этот раз тоже до гола, потом красная – и всe. В конце был момент, чтобы сравнять. 1:0 по тому, как складывалась игра – нормально. Конечно, нельзя назвать это хорошим результатом. Могло быть хуже. Забей мы в концовке, было бы всe по-другому уже», – сказал Чернов.