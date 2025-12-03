Кахигао выступил против возвращения защитника в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао выступает против досрочного возвращения из аренды защитника Никиты Чернова.
Он считает, что нынешний состав защитников красно-белых сильнее, чем 29-летний россиянин.
На ситуацию может повлиять назначение нового главного тренера, если он решит вернуть Чернова в распоряжение «Спартака».
Срок контракта защитника с московским клубом истекает 30 июня 2026 года. Сейчас «Спартак» не планирует предлагать новое соглашение. Защитник сможет вести переговоры с другими командами уже зимой.
Ранее представитель Чернова Вадим Шпинев заявил, что «Спартак» рассматривает возможное возвращение защитника в клуб зимой. Летом футболист перешел на правах аренды в «Крылья Советов».
- В этом сезоне Чернов провел за самарский клуб 13 матчей, забил 1 гол.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings.ru