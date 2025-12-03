Кахигао выступил против возвращения защитника в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао выступает против досрочного возвращения из аренды защитника Никиты Чернова.

Он считает, что нынешний состав защитников красно-белых сильнее, чем 29-летний россиянин.

На ситуацию может повлиять назначение нового главного тренера, если он решит вернуть Чернова в распоряжение «Спартака».

Срок контракта защитника с московским клубом истекает 30 июня 2026 года. Сейчас «Спартак» не планирует предлагать новое соглашение. Защитник сможет вести переговоры с другими командами уже зимой.

Ранее представитель Чернова Вадим Шпинев заявил, что «Спартак» рассматривает возможное возвращение защитника в клуб зимой. Летом футболист перешел на правах аренды в «Крылья Советов».