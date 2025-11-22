Введите ваш ник на сайте
Агенты Чернова добиваются нового контракта со «Спартаком»

Сегодня, 13:56

Агенты защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова видят будущее игрока в «Спартаке», которому он принадлежит.

«Новое руководство «Спартака» хочет показать 29-летнего центрального защитника новому главному тренеру (помните же, что сторона игрока винила во всех бедах ушедшего Деяна Станковича?) на зимних сборах.

В этом направлении активно работают Павел Андреев и Владимир Кузьмичeв – фактические агенты Никиты. Основная цель заключается в том, чтобы убедить спортдира Франсиса Кахигао и будущего наставника «Спартака» в необходимости иметь в команде Чернова и, как следствие, продлить с ним контракт», – написал источник.

  • Аренда Чернова истекает летом.
  • Тогда же истекает контракт Никиты со «Спартаком».
  • Футболист стоит 1,5 миллиона евро.

Источник: телеграм-канал «Топи за »Крылья«!»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Чернов Никита
