Агенты Чернова добиваются нового контракта со «Спартаком»

Агенты защитника «Крыльев Советов» Никиты Чернова видят будущее игрока в «Спартаке», которому он принадлежит.

«Новое руководство «Спартака» хочет показать 29-летнего центрального защитника новому главному тренеру (помните же, что сторона игрока винила во всех бедах ушедшего Деяна Станковича?) на зимних сборах.

В этом направлении активно работают Павел Андреев и Владимир Кузьмичeв – фактические агенты Никиты. Основная цель заключается в том, чтобы убедить спортдира Франсиса Кахигао и будущего наставника «Спартака» в необходимости иметь в команде Чернова и, как следствие, продлить с ним контракт», – написал источник.