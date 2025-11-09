Спартаковец стал лучшим игроком матча «Крылья Советов» – «Зенит»

РПЛ совместно с «Матч ТВ» определила лучшего игрока матча 15-го тура «Крылья Советов» – «Зенит» (1:1).

Лучшим признали защитника самарцев Никиту Чернова.

«Мы понимали соперника и хотели нивелировать его лучшие качества. Не дали ему свободных зон. Это больше не моя награда, а всей команды. Наша пятeрка сыграла хорошо в обороне. Приятно, что получил приз, но лучше бы победили. Хотя сейчас для нас каждое очко на вес золота», – сказал Чернов.