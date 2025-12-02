На «Крылья Советов» завели судебное дело – клуб должен около 1 миллиарда рублей

«Крылья Советов» обязаны погасить задолженность в 928,3 миллиона рублей перед компанией «РТ-Капитал». Об этом говорится в сообщении Федеральной службы судебных приставов.

ФССП 1 декабря возбудила в отношении самарского клуба исполнительное производство. У «Крыльев» есть пять рабочих дней с момента получения постановления, чтобы добровольно закрыть долг.

Требования «РТ-Капитал» связаны с невыплатой средств по договору займа. Летом арбитражный суд Москвы постановил взыскать с клуба более 923 млн рублей. Самарцы подали апелляцию, но она была отклонена.