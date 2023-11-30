Защитник «Ростова» Вахания назвал европейский клуб, за который мечтает выступать

Фланговый защитник «Ростова» Илья Вахания мечтает поиграть в Италии.

– В каком клубе ты бы хотел поиграть?

– Не думал об этом. Конечно, есть какие-то детские мечты.

– Есть же мечта заиграть в каком-то клубе?

– С детства мне очень нравился «Милан».

– То есть, хотел бы поиграть в «Милане»?

– Конечно, хотел бы поиграть (смеется).