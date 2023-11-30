Защитник «Ростова» Вахания назвал европейский клуб, за который мечтает выступать

Фланговый защитник «Ростова» Илья Вахания мечтает поиграть в Италии.
– В каком клубе ты бы хотел поиграть?
– Не думал об этом. Конечно, есть какие-то детские мечты.
– Есть же мечта заиграть в каком-то клубе?
– С детства мне очень нравился «Милан».
– То есть, хотел бы поиграть в «Милане»?
– Конечно, хотел бы поиграть (смеется).
- Вахания перешел в «Ростов» из «Зенита» прошлым летом.
- В этом сезоне он забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 700 тысяч евро.
Источник: «РБ Спорт»