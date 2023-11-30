Талалаев назвал команды, которым на руку формат проведения Кубка России

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев считает, что текущий формат проведения ФОНБЕТ Кубка России идет на пользу богатым командам.

«Новая схема турнира на руку богатым командам, которые имеют два варианта: вылетел или еще есть возможность выйти [через Путь регионов]. Второй момент: у богатых команд, как правило, два состава. Ну, а где еще им наигрывать футболистов? Они целый год сидеть должны?

Они решают свои задачи, сохраняют своих лидеров, выпускают тех, кто есть на контракте. Здесь два в одном: ты даешь шанс молодым игрокам, которые выходят и выдают весь свой запал, потому что знают, что в чемпионате России у них мало шансов», – сказал Талалаев.