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Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом»

29 ноября 2023, 22:10
3

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился впечатлением от кубкового матча с «Зенитом» (1:0).

  • У «Динамо» забил Федор Смолов на 74-й минуте.
  • С 69-й минуты москвичи были в меньшинстве.
  • Ответная встреча – 12 марта в Санкт-Петербурге.

– Очень сложный тактический матч, в котором каждая команда хотела показать свою игру. Хочу отметить отличную работу защитников. Обе команды ждали ошибок соперника, чтобы использовать их и забить гол. В первом тайме были хорошие моменты у Тюкавина и Изидора. В целом защитники лучше справились со своими обязанностями. Очень рад, что мы играли терпеливо, показали командный футбол. Все работали как один человек, это было очень важно. Забить гол в меньшинстве – это такой бонус за проделанную нами работу. Но это только первая игра и маленький шаг к общей победе. Мы знаем, что «Зенит» – очень сильная команда, и ответный матч будет очень сложным.

– На прошлом кубковом матче вы сказали, что хотели бы сыграть с «Зенитом». Что полезного из этой игры вы для себя почерпнули?

– Наши игроки впереди продемонстрировали свои хорошие качества. Отлично работала линия обороны: Роби Фернандес и Фаби Бальбуэна здорово работают в паре, плюс Паршивлюк хорошо нам помогает своим опытом. Мы играли с концентрацией и дисциплиной. После потери мяча мы сразу переключались на оборону. Мне понравилась коммуникация на поле: Диего, Фома и Фаби общались и управляли перемещениями команды по полю. Мы показали, что умеем играть под давлением и уверенно выходить из-под него через короткий пас. К сожалению, сегодня трава была высоковатой, и мяч катился медленнее. Для нас же лучше, когда трава покороче. Но мы понимаем, что живeм в Москве, и погода здесь не такая, как в Испании.

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Источник: официальный сайт «Динамо»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Личка Марцел
Комментарии (3)
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шахта Заполярная
1701285283
Короче. Перевожу слова Лички. Мы победили на классе.
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Garrincha58
1701287640
Личка вновь утёр нос этому недотренеру Семаку когда же его уже уволят сколько можно терпеть эту бездарную игру Зенита с таким подбором игроков с такими зарплатами и так играть это просто позор!!!
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zigbert
1701345471
Равная игра получилась но у Динамо оборона оказалась более надежной, даже Паршивлюк провел один из лучших матчей.
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