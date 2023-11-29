Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Личка прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился впечатлением от кубкового матча с «Зенитом» (1:0).

    • У «Динамо» забил Федор Смолов на 74-й минуте.
    • С 69-й минуты москвичи были в меньшинстве.
    • Ответная встреча – 12 марта в Санкт-Петербурге.

    – Очень сложный тактический матч, в котором каждая команда хотела показать свою игру. Хочу отметить отличную работу защитников. Обе команды ждали ошибок соперника, чтобы использовать их и забить гол. В первом тайме были хорошие моменты у Тюкавина и Изидора. В целом защитники лучше справились со своими обязанностями. Очень рад, что мы играли терпеливо, показали командный футбол. Все работали как один человек, это было очень важно. Забить гол в меньшинстве – это такой бонус за проделанную нами работу. Но это только первая игра и маленький шаг к общей победе. Мы знаем, что «Зенит» – очень сильная команда, и ответный матч будет очень сложным.

    – На прошлом кубковом матче вы сказали, что хотели бы сыграть с «Зенитом». Что полезного из этой игры вы для себя почерпнули?

    – Наши игроки впереди продемонстрировали свои хорошие качества. Отлично работала линия обороны: Роби Фернандес и Фаби Бальбуэна здорово работают в паре, плюс Паршивлюк хорошо нам помогает своим опытом. Мы играли с концентрацией и дисциплиной. После потери мяча мы сразу переключались на оборону. Мне понравилась коммуникация на поле: Диего, Фома и Фаби общались и управляли перемещениями команды по полю. Мы показали, что умеем играть под давлением и уверенно выходить из-под него через короткий пас. К сожалению, сегодня трава была высоковатой, и мяч катился медленнее. Для нас же лучше, когда трава покороче. Но мы понимаем, что живeм в Москве, и погода здесь не такая, как в Испании.

    Новости по теме
    Аршавин оформляет московскую прописку
    Смолов раскрыл имя новорожденной дочери
    Семак прокомментировал поражение «Зенита» от «Динамо» 8
    Источник: официальный сайт «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:10
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18201

      Garrincha58 27 минут назад

      Личка вновь утёр нос этому недотренеру Семаку когда же его уже уволят сколько можно терпеть эту бездарную игру Зенита с таким подбором игроков с такими зарплатами и так играть это просто позор!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4917

      шахта Заполярная 1 час назад

      Короче. Перевожу слова Лички. Мы победили на классе.

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+