Федотов высказался после ничьей ЦСКА с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итог кубковому матчу с «Ростовом» (1:1).

– Команда выполнила план на игру? Показалось, что не совсем была агрессивна в атаке.

– После первых десяти минут начали выбираться, создавать, использовать фланги. Выбирали сложные решения, не хватило простых футбольных действий, чтобы доводить до логического завершения наши атаки. Соглашусь, что чуть-чуть не хватало настоящей футбольной агрессии.Что касается плана на игру, то, с учетом того, как развивались события после удаления… Было непросто, но удалось сохранить ничейный результат. В последние минуты случилось два опасных стандарта плюс выход Чалов, где он мог, включив агрессию, попытаться заработать 11-метровый. Но он не успел поставить корпус.

– Как относитесь к тому, что первый матч играется в 2023-м, а ответный уже в 2024-м? Не кажется вам это немного нелогичным?

– Раньше, когда играли в европейских турнирах, сезон заканчивала одна команда, а в еврокубках выступала уже совсем другая. Наверное, немного не логично, но не влезли по календарю. Надеемся, что следующие розыгрыши будут иметь правильный формат.

– Почему решили обойтись практически без ротации по сравнению с последним матчем РПЛ?

– Футболистам все равно необходимо тренироваться. Мы же не могли не взять нашу основную команду с собой. А игра – лучшая тренировка, что и показал этот настоящий кубковый матч. Ротация все же была, просто не в тех количествах. Да, поездка была дальняя, но хозяева находятся в таких же условиях.

– Вы поняли, почему удалили Мойзеса?

– За фол последней надежды, играл рукой. Я повтор момента не видел, но, на мой взгляд, были игроки, которые могли блокировать, как показалось арбитру, выход один в один. И там уже лишение явной возможности забить гол. Но это мнение тренера команды, у которой удалили игрока. Оно всегда отличается.

В матче забили Кирилл Набабкин (в свои ворота) и Антон Заболотный.

Ответная игра состоится в марте.

Впереди у команд очный матч РПЛ в Москве.

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