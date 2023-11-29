Карраскаль отреагировал на свое удаление в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль оценил свою вторую желтую карточку в кубковом матче с «Зенитом» (1:0).
– Были ли вторая желтая и удаление справедливыми?
– Для меня это было несправедливо. Не думаю, что я прикасался к сопернику. Делать было нечего, как затормозить. Я пошел бороться за мяч. У меня не было намерения делать фол. Не думаю, это было на желтую.
– Ты страдал в раздевалке после удаления?
– Я немного пострадал. Всегда сложно оставить команду в меньшинстве. Но потом праздновали победу.
- Карраскаль получил 2-ю желтую на 69-й минуте.
- Через 5 минут у «Динамо» забил Федор Смолов.
- Ответная встреча – 12 марта в Санкт-Петербурге.
Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо