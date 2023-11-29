Карраскаль отреагировал на свое удаление в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль оценил свою вторую желтую карточку в кубковом матче с «Зенитом» (1:0).

– Были ли вторая желтая и удаление справедливыми?

– Для меня это было несправедливо. Не думаю, что я прикасался к сопернику. Делать было нечего, как затормозить. Я пошел бороться за мяч. У меня не было намерения делать фол. Не думаю, это было на желтую.

– Ты страдал в раздевалке после удаления?

– Я немного пострадал. Всегда сложно оставить команду в меньшинстве. Но потом праздновали победу.