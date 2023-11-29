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    • Карраскаль отреагировал на свое удаление в матче с «Зенитом»

    Карраскаль отреагировал на свое удаление в матче с «Зенитом»

    Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль оценил свою вторую желтую карточку в кубковом матче с «Зенитом» (1:0).

    – Были ли вторая желтая и удаление справедливыми?

    – Для меня это было несправедливо. Не думаю, что я прикасался к сопернику. Делать было нечего, как затормозить. Я пошел бороться за мяч. У меня не было намерения делать фол. Не думаю, это было на желтую.

    – Ты страдал в раздевалке после удаления?

    – Я немного пострадал. Всегда сложно оставить команду в меньшинстве. Но потом праздновали победу.

    • Карраскаль получил 2-ю желтую на 69-й минуте.
    • Через 5 минут у «Динамо» забил Федор Смолов.
    • Ответная встреча – 12 марта в Санкт-Петербурге.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    Сегодня, 21:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +472

      Александр.Т. 1 час назад

      Страдал слово то подобрали)

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