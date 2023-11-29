Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Защитник «Оренбурга» раскрыл подробности конфликта с Абаскалем

    Защитник «Оренбурга» раскрыл подробности конфликта с Абаскалем

    Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков прокомментировал свою стычку с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

    Белорусский игрок и испанский специалист повздорили в кубковом матче. Они общались на повышенных тонах на итальянском языке.

    – Да ничего не произошло. Он говорил на итальянском свое мнение на определенную ситуацию. Я ответил как я вижу эту ситуацию. Обычные эмоции. Он что-то говорил про симуляцию. Мне кажется, сегодня мужская игра была. Никто не хотел уступать, никто не убирал ноги. У него свое мнение, у нас свое. Не считаю, что кто-то в нашей команде сегодня симулировал или хотел симулировать.

    – Тебе такое поведение Гильермо удивило?

    – Нет, мне было непонятно, потому что я не видел никакой симуляции сегодня ни со стороны игроков «Спартака», ни с нашей стороны. Как минимум было странно слышать для меня.

    Новости по теме
    Соболев отказался от награды лучшему игроку матча с «Оренбургом» и отдал ее другому
    Стала известна причина, по которой Промес пропустил матч с «Оренбургом» 4
    Президент «Оренбурга»: «Могли забить «Спартаку» и больше» 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+