Защитник «Оренбурга» раскрыл подробности конфликта с Абаскалем

Защитник «Оренбурга» Михаил Сиваков прокомментировал свою стычку с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

Белорусский игрок и испанский специалист повздорили в кубковом матче. Они общались на повышенных тонах на итальянском языке.

– Да ничего не произошло. Он говорил на итальянском свое мнение на определенную ситуацию. Я ответил как я вижу эту ситуацию. Обычные эмоции. Он что-то говорил про симуляцию. Мне кажется, сегодня мужская игра была. Никто не хотел уступать, никто не убирал ноги. У него свое мнение, у нас свое. Не считаю, что кто-то в нашей команде сегодня симулировал или хотел симулировать.

– Тебе такое поведение Гильермо удивило?

– Нет, мне было непонятно, потому что я не видел никакой симуляции сегодня ни со стороны игроков «Спартака», ни с нашей стороны. Как минимум было странно слышать для меня.