В «Зените» написали пожелание для получившего инфаркт Боярского

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на новость о госпитализации известного артиста и болельщика команды Михаила Боярского.
«Футбольный клуб «Зенит» желает Михаилу Боярскому скорейшего выздоровления. Накануне петербургский артист и один из самых известных болельщиков сине-бело-голубых был госпитализирован в одну из городских больниц.
Уважаемый Михаил Сергеевич, сине-бело-голубые желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну!» – написала пресс-служба «Зенита».
- Ранее 73-летнего Боярского госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга.
- Боярский уже переведен из реанимации в обычную палату, врачи следят за его состоянием.
Источник: Телеграм-канал ФК «Зенит»