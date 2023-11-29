В «Зените» написали пожелание для получившего инфаркт Боярского

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на новость о госпитализации известного артиста и болельщика команды Михаила Боярского.

«Футбольный клуб «Зенит» желает Михаилу Боярскому скорейшего выздоровления. Накануне петербургский артист и один из самых известных болельщиков сине-бело-голубых был госпитализирован в одну из городских больниц.

Уважаемый Михаил Сергеевич, сине-бело-голубые желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну!» – написала пресс-служба «Зенита».