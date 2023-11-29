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    • В «Зените» написали пожелание для получившего инфаркт Боярского

    В «Зените» написали пожелание для получившего инфаркт Боярского

    Пресс-служба «Зенита» отреагировала на новость о госпитализации известного артиста и болельщика команды Михаила Боярского.

    «Футбольный клуб «Зенит» желает Михаилу Боярскому скорейшего выздоровления. Накануне петербургский артист и один из самых известных болельщиков сине-бело-голубых был госпитализирован в одну из городских больниц.

    Уважаемый Михаил Сергеевич, сине-бело-голубые желают вам здоровья и скорейшего возвращения на трибуну!» – написала пресс-служба «Зенита».

    • Ранее 73-летнего Боярского госпитализировали с инфарктом в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга.
    • Боярский уже переведен из реанимации в обычную палату, врачи следят за его состоянием.

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    Источник: Телеграм-канал ФК «Зенит»

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4

      Скай 37 минут назад

      бЗдинитец отправил ему пожелание в виде салупы.

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