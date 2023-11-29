Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проводит время без работы.
«Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьей. Учусь. Все время надо развиваться, держать руку на пульсе.
Много ли поступает предложений? Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы. Я никогда не приходил туда, где нет конкретных задач», – сказал 60-летний Черчесов.
- Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021-го по июль 2023 года.
- До этого наставник был главным тренером сборной России в 2016–2021 годах.
Источник: «Известия»