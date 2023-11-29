Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проводит время без работы.

«Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьей. Учусь. Все время надо развиваться, держать руку на пульсе.

Много ли поступает предложений? Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы. Я никогда не приходил туда, где нет конкретных задач», – сказал 60-летний Черчесов.