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    Черчесов рассказал о наличии пердложений по работе

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как проводит время без работы.

    «Как отдыхаю от работы? Я не рыбак. В баню хожу с друзьями. Провожу время с семьей. Учусь. Все время надо развиваться, держать руку на пульсе.

    Много ли поступает предложений? Есть вопросы, общение. У меня есть определенные принципы. Я никогда не приходил туда, где нет конкретных задач», – сказал 60-летний Черчесов.

    • Последним местом работы Черчесова был «Ференцварош», который он возглавлял с декабря 2021-го по июль 2023 года.
    • До этого наставник был главным тренером сборной России в 2016–2021 годах.

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    Источник: «Известия»

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