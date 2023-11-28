Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» и «Боруссия», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Томори, Эрнандес, Рейндерс, Лофтус-Чик, Адли, Чуквезе, Пулишич, Жиру.

Главный тренер: Стефано Пиоли

«Боруссия»: Кобель, Рюэрсон, Шлоттербек, Хуммельс, Бенсебаини, Джан, Забитцер, Ройс, Байно-Гиттенс, Мален, Фюллькруг.

Главный тренер: Эдин Терзич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан» – «Боруссия»