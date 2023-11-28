Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» и «Боруссия», 5-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 ноября 2023, в 23:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Томори, Эрнандес, Рейндерс, Лофтус-Чик, Адли, Чуквезе, Пулишич, Жиру.
Главный тренер: Стефано Пиоли
«Боруссия»: Кобель, Рюэрсон, Шлоттербек, Хуммельс, Бенсебаини, Джан, Забитцер, Ройс, Байно-Гиттенс, Мален, Фюллькруг.
Главный тренер: Эдин Терзич
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан» – «Боруссия»
- Игру покажет «Футбол 1».
- Матч будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс