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    Хлусевич ответил на вопрос о конфликтах в «Спартаке»

    Полузащитник «Спартака» Даниил Хлусевич рассказал, что внутри команды всех веселят новости о наличии конфликтов.

    – Главная претензия к [главному тренеру] Абаскалю: он слишком часто и сильно ротирует состав. У тебя есть объяснение, зачем это Гильермо?

    – Тренер принимает решение на основании собственного видения ситуации. Я же поступаю просто: если меня ставят в состав, выхожу и выкладываюсь на максимум. Если не ставят, значит, я что-то делаю не так. Тренер лучше знает, у кого спад, у кого повреждение.

    – Разговоры о конфликтах в раздевалке влияют на команду?

    – Так вся шумиха не в команде, а в СМИ. Им нужно зацепиться хоть за что-то. Это «Спартак», самый популярный клуб, я уже к такому привык. Могу точно заявить: никаких конфликтов у нас нет. Ни между ребятами, ни между тренерским штабом. Мы все очень хорошо общаемся. Так что подобные новости нас всех очень веселят. Часто подкалываем друг друга, улыбаемся, но продолжаем работать и идем дальше.

    • Ранее сообщалось, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранял от тренировок нападающего Александра Соболева.
    • Хлусевич в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 16 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 передачу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      zakaznob 11 минут назад

      Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!

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