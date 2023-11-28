К защитнику «Динамо» проявляют интерес клубы Первой лиги

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк покинет московский клуб в летнее трансферное окно. По данным «Евро-Футбол.Ру» к нему проявляют интерес несколько клубов Первой лиги

Нынешний контракт Паршивлюка с «Динамо» действует до конца сезона. Летом он станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне 34-летний Паршивлюк провел за «Динамо» девять матчей, но не отметился результативными действиями.

Он выступает за бело-голубых с 2019 года.

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