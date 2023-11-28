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    Орлов предрек «Локомотиву» проблемы из-за Дзюбы

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Локомотив» ждут игровые проблемы из-за нападающего Артема Дзюбы.

    «Вот история была с Дзюбой в «Зените». Начинается момент, он немножко не успевает и не бежит назад при обороне своих ворот. Во время игры при стандартах он всe равно приходил. Ну и, конечно, тренер это не может прощать, потому что он ото всех остальных требует движения, туда-сюда, а один игрок не бежит. Думает: «Да я в центре там всe сделаю».

    Такие же проблемы будут сейчас у Дзюбы и у «Локомотива». Потому что всe равно понадобится скоростной футбол», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    • У 35-летнего Дзюбы в сезоне РПЛ 14 матчей, 4 гола, 2 ассиста.
    • Игрок стоит 3,5 миллиона евро.
    • «Локомотив» идет в РПЛ 8-м.

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    Источник: «Чемпионат»

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