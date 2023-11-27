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    • Изидор ответил, устраивает ли его игровой статус в «Зените»

    Изидор ответил, устраивает ли его игровой статус в «Зените»

    Форвард «Зенита» Вильсон Изидор высказался о своем статусе в петербургской команде.

    «С учетом того, как начинался сезон, с учетом моей нынешней формы я принимаю свой статус игрока ротации. Но если будет как в «Локомотиве», где я забивал 10 матчей подряд, но продолжал оставаться на скамейке, я задам вопрос: «Тренер, а что не так? Я не понимаю».

    Очень хорошо по этому поводу сказал Мбаппе в одном из интервью: «Если ты хорошо играешь, то все будет в порядке. Если нет, то ты просто должен закрыть рот и сидеть на скамейке запасных». И я сейчас как раз в такой ситуации. Буду хорошо играть – начну играть больше», – сказал Изидор.

    • Изидор перешел в «Зенит» из «Локомотива» в сентябре.
    • 23‑летний француз провел за команду 11 матчей и забил два гола.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +657

      saf05 5 секунд назад

      Финансовый статус точно устраивает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1611

      Дубина 44 минуты назад

      позор

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +214

      Бывалый1488 58 минут назад

      Как же он любит переобуваться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +19615

      paracetamol 1 час назад

      Хорошо бы и Зениту высказать о его статусе. Хорошо бы зимой это сделать!

      0
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      Рейтинг: +5598

      Ziklop 1 час назад

      гнать его сцаными тряпками!

      1
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