Изидор ответил, устраивает ли его игровой статус в «Зените»

Форвард «Зенита» Вильсон Изидор высказался о своем статусе в петербургской команде.

«С учетом того, как начинался сезон, с учетом моей нынешней формы я принимаю свой статус игрока ротации. Но если будет как в «Локомотиве», где я забивал 10 матчей подряд, но продолжал оставаться на скамейке, я задам вопрос: «Тренер, а что не так? Я не понимаю».

Очень хорошо по этому поводу сказал Мбаппе в одном из интервью: «Если ты хорошо играешь, то все будет в порядке. Если нет, то ты просто должен закрыть рот и сидеть на скамейке запасных». И я сейчас как раз в такой ситуации. Буду хорошо играть – начну играть больше», – сказал Изидор.