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    • Президент «Урала» прокомментировал победу над «Краснодаром»

    Президент «Урала» прокомментировал победу над «Краснодаром»

    Григорий Иванов, президент «Урала», дал комментарий по матчу 16-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1).

    • Екатеринбуржцы пропустили первыми.
    • Команда поднялась на 11-е место.
    • «Краснодар» остался 2-м.

    «Мы были очень правильно настроены сегодня на матч против «Краснодара». Все понимали, что нас ждeт тяжелейший матч с лидером нашего чемпионата. Нельзя было выйти на поле, опустив голову вниз.

    Я всегда говорю: тяжело играть после матчей сборных. «Краснодару» сегодня было непросто во многом из-за этого. Особенный настрой Виктора Гончаренко? Точно сказать не могу, тут лучше у него спрашивать. Всегда приятно обыгрывать лидера чемпионата! Пока рано что-либо говорить, нам ещe играть и играть. Вся борьба впереди», – сказал Иванов.

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    Источник: «Чемпионат»

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