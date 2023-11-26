Президент «Урала» прокомментировал победу над «Краснодаром»

Григорий Иванов, президент «Урала», дал комментарий по матчу 16-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:1).

Екатеринбуржцы пропустили первыми.

Команда поднялась на 11-е место.

«Краснодар» остался 2-м.

«Мы были очень правильно настроены сегодня на матч против «Краснодара». Все понимали, что нас ждeт тяжелейший матч с лидером нашего чемпионата. Нельзя было выйти на поле, опустив голову вниз.

Я всегда говорю: тяжело играть после матчей сборных. «Краснодару» сегодня было непросто во многом из-за этого. Особенный настрой Виктора Гончаренко? Точно сказать не могу, тут лучше у него спрашивать. Всегда приятно обыгрывать лидера чемпионата! Пока рано что-либо говорить, нам ещe играть и играть. Вся борьба впереди», – сказал Иванов.

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