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    Ангбан заявил о панике в «Сочи»

    Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан высказался о турнирной ситуации. Клуб идет последним в таблице РПЛ.

    – «Сочи» идет на последнем месте. Нет ли в команде некой паники?

    – Естественно, когда мы на последнем месте, в команде есть некая паника. Но надо понимать, что у нас осталось две игры [в этом году], мы будем стараться брать там какие-то очки. Думаю, что все будет хорошо.

    – Есть ли уверенность, что «Сочи» сохранит прописку в РПЛ по итогам сезона?

    – Думаю, что да. Главное – быть сконцентрированным. Во-вторых – быть командой. Если все эти условия будут на месте, то у нас есть все шансы, чтобы остаться в РПЛ.

    • Накануне «Сочи» проиграл в гостях «Зениту» (0:3).
    • Ангбан в клубе с 2021 года.
    • «Сочи» в РПЛ с 2019 года.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 15:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +898

      eugen-han 29 минут назад

      Проект ,, Сочи" закрывается. Команда переезжает в Питер и берёт старое название - Динамо, ведь банкротства как такового не было.

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      Рейтинг: -16

      Скай 45 минут назад

      Нех было сочам связываться(становиться фармклупом) с вонючим б о м Жами.

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      Рейтинг: +19614

      paracetamol 1 час назад

      Сочам надо гнать тренера и Мелкадзе с Игнатовым. Тогда может что и получится. С хорошим тренером серебро брали!

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      Рейтинг: +1751

      Taps > paracetamol 1 час назад

      Поздняк метаться.
      Ждём Динамо (бывшее Сочи) в Питере !

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