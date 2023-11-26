Ангбан заявил о панике в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан высказался о турнирной ситуации. Клуб идет последним в таблице РПЛ.

– «Сочи» идет на последнем месте. Нет ли в команде некой паники?

– Естественно, когда мы на последнем месте, в команде есть некая паника. Но надо понимать, что у нас осталось две игры [в этом году], мы будем стараться брать там какие-то очки. Думаю, что все будет хорошо.

– Есть ли уверенность, что «Сочи» сохранит прописку в РПЛ по итогам сезона?

– Думаю, что да. Главное – быть сконцентрированным. Во-вторых – быть командой. Если все эти условия будут на месте, то у нас есть все шансы, чтобы остаться в РПЛ.

Накануне «Сочи» проиграл в гостях «Зениту» (0:3).

Ангбан в клубе с 2021 года.

«Сочи» в РПЛ с 2019 года.

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