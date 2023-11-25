Личка прокомментировал волевую победу «Динамо» над ЦСКА

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2).

Динамовцы уступали в счете к перерыву.

Дубль у «Динамо» оформил Бителло.

«Динамо» идет на 3-м месте.

«Перевернули игру – это большой плюс. В первом тайме было ощущение, что мы не приехали на игру – были пассивными, не успевали давить на игрока с мячом, не успевали на подбор.

В первом тайме ЦСКА максимально логично вeл в счeте – они играли, как хотели. На поле была одна команда – мы просто бегали за мячом. Во втором тайме мы перестроились на 4-3-3. Очень важную роль сыграл Хорхе Карраскаль – он добавил нам качества», – сказал Личка.