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    Личка прокомментировал волевую победу «Динамо» над ЦСКА

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался после матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (3:2).

    • Динамовцы уступали в счете к перерыву.
    • Дубль у «Динамо» оформил Бителло.
    • «Динамо» идет на 3-м месте.

    «Перевернули игру – это большой плюс. В первом тайме было ощущение, что мы не приехали на игру – были пассивными, не успевали давить на игрока с мячом, не успевали на подбор.

    В первом тайме ЦСКА максимально логично вeл в счeте – они играли, как хотели. На поле была одна команда – мы просто бегали за мячом. Во втором тайме мы перестроились на 4-3-3. Очень важную роль сыграл Хорхе Карраскаль – он добавил нам качества», – сказал Личка.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 20:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8010

      FanatSerj 40 минут назад

      Если так Караскаль будет играть, то Смолову можно и бутсы на гвоздь вешать, но это же Караскаль, сегодня феерит, завтра спит)))

      0
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      Рейтинг: +429

      orlovcar 1 час назад

      замены сделали свое дело. Личка физрук?

      1
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      Рейтинг: +2985

      Suvorov71 > orlovcar 1 час назад

      Кто это сказал?

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