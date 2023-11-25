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    • Белоус дал совет Галактионову после его матерного интервью

    Белоус дал совет Галактионову после его матерного интервью

    Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил поведение главного тренера команды Михаила Галактионова.

    Галактионову надо быть скромнее. Прежде чем бросаться такими словами, нужно посмотреть повторы, а потом говорить. Все-таки у тренера должна быть холодная голова, так как Галактионов работает в РПЛ. Бывают такие случаи. Если Михаил Михайлович разберется, потом извинится.

    – По судейству не должно быть претензий?

    – Думаю, у Галактионова вопрос по пенальти. Морозов в том моменте сыграл рукой, задержал мяч. Даже если он не играл ей, все равно рука помешала. В такой ситуации назначают пенальти. Я к Галактионову отношусь с огромной симпатией, но эмоции свое дело сделали.

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    Источник: «РБ Спорт»

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