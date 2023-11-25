Белоус дал совет Галактионову после его матерного интервью

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус оценил поведение главного тренера команды Михаила Галактионова.

После встречи 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (3:3) тренер «Локо» Михаил Галактионов допустил мат в интервью.

«Локомотив» упустил победу, пропустив дважды после 90-й минуты.

«Крылья» сравняли счет с пенальти на 12-й компенсированной минуте.

– Галактионову надо быть скромнее. Прежде чем бросаться такими словами, нужно посмотреть повторы, а потом говорить. Все-таки у тренера должна быть холодная голова, так как Галактионов работает в РПЛ. Бывают такие случаи. Если Михаил Михайлович разберется, потом извинится.

– По судейству не должно быть претензий?

– Думаю, у Галактионова вопрос по пенальти. Морозов в том моменте сыграл рукой, задержал мяч. Даже если он не играл ей, все равно рука помешала. В такой ситуации назначают пенальти. Я к Галактионову отношусь с огромной симпатией, но эмоции свое дело сделали.

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