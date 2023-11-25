РПЛ. «Зенит» разгромил «Сочи» и вышел в лидеры чемпионата

«Зенит» дома крупно победил «Сочи» в 16-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 3:0 в пользу петербуржцев. Голы забили Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой. Клаудиньо не реализовал пенальти.

Набрав три очка, «Зенит» поднялся на первое место в РПЛ, опередив «Краснодар», у которого есть матч в запасе.

Сочинцы с 10 баллами остаются на последней строчке в Премьер-лиге.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Родригао, 45+2; 2:0 – Изидор, 58; 3:0 – Мостовой, 89.

Нереализованный пенальти: Клаудиньо, 53 – нет.

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