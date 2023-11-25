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РПЛ. «Зенит» разгромил «Сочи» и вышел в лидеры чемпионата

25 ноября 2023, 17:10
33

«Зенит» дома крупно победил «Сочи» в 16-м туре чемпионата России.

Итоговый счет – 3:0 в пользу петербуржцев. Голы забили Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой. Клаудиньо не реализовал пенальти.

Набрав три очка, «Зенит» поднялся на первое место в РПЛ, опередив «Краснодар», у которого есть матч в запасе.

Сочинцы с 10 баллами остаются на последней строчке в Премьер-лиге.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Родригао, 45+2; 2:0 – Изидор, 58; 3:0 – Мостовой, 89.

Нереализованный пенальти: Клаудиньо, 53 – нет.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит
Комментарии (33)
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Дубина
1700921706
Че сказать позор аль-бзяниту! Зулус хамит даже и не свистят! Мячик на пенку вырывает как обезьяна!! Голы с офсайда им разрешено забивать! Короче свои правила и законы в газпром-лиге!! И фарм потихоньку лапы раздвигал перед ними. Короче позор дырявым.
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ilichkadr
1700921779
Первый тайм Зенит тупо катал мяч. С середины 2-го начал играть, но далеко не в полную силу. Последние 15 минут наконец-то заиграл как должны были играть весь матч. Всех зенитовцев с заслуженной победой!
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Ziklop
1700922009
Зенит с победой! итоговый счёт радует! даже 2:0 после сегодняшний игры Крыльев вносил чувство беспокойства. жаль раньше третий не забили заставили поволноваться.
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Кронштадт65
1700922104
ЗЕНИТ с ПОБЕДОЙ!!!!! во втором тайме взялись, молодцы. есть предложения для болел Зенита на таких как "Дубина" вооще не реагировать. ну, что с идиотов взять.
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Эном айс
1700922429
Так-то вроде да...) А приглядеться-опять нет.( Унылый пердофутбол , пока со скамейки не шлёпнут по заднице. Но , с победой . Крупной.
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BarStep
1700922614
После Самара-РЖД, это было, мягко говоря - не смотрибельно... Первый тайм - вооще жесть! Тем не менее, болельщиков Зенита с тремя очками! Ведь до каникул нужно забирать всё, обязательно!
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ESC-Russia-google
1700923026
Обыграли пробитое дно, а радости то сколько.
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BarStep
1700924236
Был бы я начальником над Зенитом, в зимнее окно устроил бы встряску.. Так сказать шоковую терапию, взбодриться всем! Серёге Богдановичу со штабом - спасибо и до свидание, 4-5 чел - нах без спасибо! И позвал бы... Юрана, вот он думаю, сможет взбодрить любого, и наших зазвездившихся тож.. (мнение)
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Вомбат
1700924681
Два года назад только Сочи из всех команд РПЛ смог выиграть в Петербурге. В этом сезоне только у Сочи не было ни одного момента в Петербурге. Команда Ротенберга идет в первую лигу. Ну а Зенит, что Зенит? Все как обычно. Первый тайм пешком, во втором разбегались. Так ни шатко, ни валко, второе место команда держит. Если выгнать Семака, не факт, что удастся найти кого-то лучше. Абаскаль? Федотов? Первый с закидонами. Второй - идеальный тренер для небогатых команд. Умеет выжимать максимум из суторминых и касьерр. Но вот общий язык с венделами и клаудиньями найти вряд ли сумеет.
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Давид59
1700939425
Всё по делу. Единственное, мало дали Сутормину побегать. А так, Сочи выглядит обречённым. Совсем не сопротивлялись. Клаудиньо вообще играть не хочет. Мостовой красава!
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