РПЛ. «Зенит» разгромил «Сочи» и вышел в лидеры чемпионата

Два года назад только Сочи из всех команд РПЛ смог выиграть в Петербурге. В этом сезоне только у Сочи не было ни одного момента в Петербурге. Команда Ротенберга идет в первую лигу. Ну а Зенит, что Зенит? Все как обычно. Первый тайм пешком, во втором разбегались. Так ни шатко, ни валко, второе место команда держит. Если выгнать Семака, не факт, что удастся найти кого-то лучше. Абаскаль? Федотов? Первый с закидонами. Второй - идеальный тренер для небогатых команд. Умеет выжимать максимум из суторминых и касьерр. Но вот общий язык с венделами и клаудиньями найти вряд ли сумеет.
«Зенит» дома крупно победил «Сочи» в 16-м туре чемпионата России.
Итоговый счет – 3:0 в пользу петербуржцев. Голы забили Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой. Клаудиньо не реализовал пенальти.
Набрав три очка, «Зенит» поднялся на первое место в РПЛ, опередив «Краснодар», у которого есть матч в запасе.
Сочинцы с 10 баллами остаются на последней строчке в Премьер-лиге.
Россия. РПЛ. 16-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Родригао, 45+2; 2:0 – Изидор, 58; 3:0 – Мостовой, 89.
Нереализованный пенальти: Клаудиньо, 53 – нет.