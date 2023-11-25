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    РПЛ. «Зенит» разгромил «Сочи» и вышел в лидеры чемпионата

    «Зенит» дома крупно победил «Сочи» в 16-м туре чемпионата России.

    Итоговый счет – 3:0 в пользу петербуржцев. Голы забили Родригао, Вильсон Изидор и Андрей Мостовой. Клаудиньо не реализовал пенальти.

    Набрав три очка, «Зенит» поднялся на первое место в РПЛ, опередив «Краснодар», у которого есть матч в запасе.

    Сочинцы с 10 баллами остаются на последней строчке в Премьер-лиге.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Сочи – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Родригао, 45+2; 2:0 – Изидор, 58; 3:0 – Мостовой, 89.

    Нереализованный пенальти: Клаудиньо, 53 – нет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии33
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      Рейтинг: +13569

      Вомбат 46 минут назад

      Два года назад только Сочи из всех команд РПЛ смог выиграть в Петербурге. В этом сезоне только у Сочи не было ни одного момента в Петербурге. Команда Ротенберга идет в первую лигу. Ну а Зенит, что Зенит? Все как обычно. Первый тайм пешком, во втором разбегались. Так ни шатко, ни валко, второе место команда держит. Если выгнать Семака, не факт, что удастся найти кого-то лучше. Абаскаль? Федотов? Первый с закидонами. Второй - идеальный тренер для небогатых команд. Умеет выжимать максимум из суторминых и касьерр. Но вот общий язык с венделами и клаудиньями найти вряд ли сумеет.

      2
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      Рейтинг: +8515

      BarStep 53 минуты назад

      Был бы я начальником над Зенитом,
      в зимнее окно устроил бы встряску..
      Так сказать шоковую терапию, взбодриться всем!
      Серёге Богдановичу со штабом - спасибо и до свидание,
      4-5 чел - нах без спасибо!

      И позвал бы... Юрана,
      вот он думаю, сможет взбодрить любого, и наших зазвездившихся тож..
      (мнение)

      1
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      Рейтинг: +6504

      Эном айс > BarStep 16 минут назад

      Может впервые , но не соглашусь.
      Молебен во здравие Сергея Николаевича складывают тут многие .И инородцы , и иноходцы и др.,и пр., и хрю и тпру.(
      Бешенный и безбашенный , с сиюминутным успехом и последуещей стагнацией и гнилостными изменениями не нужен никому.
      Сирожа ибн Богдан - не подарок.
      Но он единственный , кто разбирается с завидным упорством и умением в этих хитросплетениях амазонского леса. И ещё умудряется лапи. дарно )))) (нельзя писать так слитно )))
      впихнуть туда сегменты русского фольклора.)

      2
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      Рейтинг: +2687

      Красногвардейчик 58 минут назад

      Думаю до завтра только

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      Рейтинг: +1567

      Дубина 1 час назад

      Картоно липовая победа и то у фарма)))

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      Рейтинг: +5531

      ПалкоВводецъ (returned) > Дубина 52 минуты назад

      Филл, я очень стараюсь себя убедить, что ты заслуживаешь хотя бы вежливого посыла к праотцам, но ты меня систематически переубеждаешь! Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +734

      Alemann > Дубина 30 минут назад

      Ваш ник очень хорошо отражает характеристику ваших умственных способностей. А именно их полное отсутствие.

      0
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      Рейтинг: +39

      ESC-Russia-google 1 час назад

      Обыграли пробитое дно, а радости то сколько.

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      Рейтинг: +2223

      Айболид > ESC-Russia-google 1 час назад

      пнх рыло !

      4
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      Рейтинг: +36693

      VVM1964 1 час назад

      Без сюрпризов...

      0
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      Рейтинг: +774

      Азбука 1 час назад

      у Зенита пошла новая волна травм. Скоро играть вообще будет некому. Сезон выдался не фартовый. Впрочем команда ползёт покеда вверх по таблице.

      1
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      Рейтинг: +8515

      BarStep 1 час назад

      После Самара-РЖД, это было, мягко говоря - не смотрибельно...
      Первый тайм - вооще жесть!

      Тем не менее, болельщиков Зенита с тремя очками!
      Ведь до каникул нужно забирать всё, обязательно!

      2
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      Рейтинг: +6504

      Эном айс 1 час назад

      Так-то вроде да...) А приглядеться-опять нет.(
      Унылый пердофутбол , пока со скамейки не шлёпнут по заднице.
      Но , с победой . Крупной.

      7
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      Рейтинг: +5531

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Ну допустим Сочи это не хряки, которых Зенит любит громить. Разгрома сегодня не было. Но на классе, причем только во втором тайме, крупно победили. Гыгыгы

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