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    • Экс-арбитр Федотов разобрал спорные судейские решения в матче «Крылья» – «Локомотив»

    Экс-арбитр Федотов разобрал спорные судейские решения в матче «Крылья» – «Локомотив»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов оценил работу Василия Казарцева, работавшего на матче между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (3:3).

    «Что касается возможных претензий «Локомотива», то по добавленному времени – это сразу до свидания. Только судья знает, сколько надо играть, здесь смотреть что-то по секундомеру бессмысленно. В добавленное время был гол забит, споры, у хозяев шла атака – он должен был еe дать завершить.

    Возможны вопросы по первому голу «Крыльев»: для меня фола на Карпукасе не было, но если он похожий эпизод с Ежовым расценил как нарушение, то и тут должен был свистеть. Хотя для меня оба эпизода – это продолжить игру.

    Ну и, наконец, пенальти – тут всe по делу. Морозов прижал мяч рукой, если бы было просто касание – можно было бы играть дальше, но он его зажал.

    Галактионова и Баринова после их слов в матче с «Зенитом» мы не увидим.

    Описание работы Казарцева как позор? Казарцев отработал как маргарин – ни вредно, ни полезно. Он был никакой.

    Трактовки у него были кривые. Для меня некоторые карточки непонятны – например, игроку «Крыльев» на 58-й минуте, или почему он не дал карточку Лантратову, когда тот полез бодаться», – сказал Федотов.

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    Источник: «Чемпионат»

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