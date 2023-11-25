Тихонов высказался о конфликте Соболева с Абаскалем

Экс-спартаковец Андрей Тихонов прокомментировал конфликтную ситуацию внутри московской команды.

В октябре главный тренер Гильермо Абаскаль отстранял Александра Соболева от основы.

Причина санкций – пропуск общекомандного завтрака.

С тех пор нападающий не выходил в старте на матчи РПЛ.

«Я считаю, что конфликт [с Абаскалем] не пошел Соболеву на пользу, потому что он играл в последнем матче плохо. Считаю, что такой нападающий нужен, но когда он в порядке.

«Спартак» не может играть с позиции силы. Ведет в счете и не добивает соперника. От игры [с «Балтикой»] очень многое зависит», – сказал Тихонов.