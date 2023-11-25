Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Тихонов раскрыл зарплату в «Спартаке» 90-х: «Мы приносили стране радость, деньги не интересовали»

    Тихонов раскрыл зарплату в «Спартаке» 90-х: «Мы приносили стране радость, деньги не интересовали»

    Бывший спартаковец Андрей Тихонов рассказал, сколько получал в 90-е годы.

    • Тихонов выступал за «Спартак» в 1992-2000 годах (191 матч в чемпионате, 68 голов).
    • Игрок с командой 8 раз выиграл чемпионат.
    • Тихонов 2 года не работает в футболе – с момента ухода с тренерского поста в «Астане».

    – Какая зарплата была в «Спартаке»?

    – Конец 90‑х?

    – Да.

    – 5 тысяч долларов.

    – Правда, что после удачных выездных матчей раздавали премии в самолете?

    – В начале 90‑х, когда был жив Николай Петрович Старостин, я попал под это. Мы возвращались с матча против «Антверпена», Николай Петрович шел и раздавал премии. Ко мне подходит, смотрит, говорит: «Молодой, на».

    – 5 тысяч – это как сколько сегодня?

    – Ну умножьте на девять – 450 тысяч рублей. Мы играли в Лиге чемпионов, все выигрывали в России, приносили радость своим футболом своей стране. Когда ты выходишь в «Лужниках» при 70-80 тысячах зрителей, тебя не интересуют деньги, тебя интересует признание тебя как личности.

    Новости по теме
    «Балтика» перед матчем со «Спартаком» назначила нового спортивного директора 1
    Реакция Заремы на «Страну без мяса» от Медведева 22
    Балашов раскрыл детали прихода Кононова в «Спартак» в 2018 году 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+