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  • Тихонов раскрыл зарплату в «Спартаке» 90-х: «Мы приносили стране радость, деньги не интересовали»

Тихонов раскрыл зарплату в «Спартаке» 90-х: «Мы приносили стране радость, деньги не интересовали»

25 ноября 2023, 00:51
12

Бывший спартаковец Андрей Тихонов рассказал, сколько получал в 90-е годы.

  • Тихонов выступал за «Спартак» в 1992-2000 годах (191 матч в чемпионате, 68 голов).
  • Игрок с командой 8 раз выиграл чемпионат.
  • Тихонов 2 года не работает в футболе – с момента ухода с тренерского поста в «Астане».

– Какая зарплата была в «Спартаке»?

– Конец 90‑х?

– Да.

– 5 тысяч долларов.

– Правда, что после удачных выездных матчей раздавали премии в самолете?

– В начале 90‑х, когда был жив Николай Петрович Старостин, я попал под это. Мы возвращались с матча против «Антверпена», Николай Петрович шел и раздавал премии. Ко мне подходит, смотрит, говорит: «Молодой, на».

– 5 тысяч – это как сколько сегодня?

– Ну умножьте на девять – 450 тысяч рублей. Мы играли в Лиге чемпионов, все выигрывали в России, приносили радость своим футболом своей стране. Когда ты выходишь в «Лужниках» при 70-80 тысячах зрителей, тебя не интересуют деньги, тебя интересует признание тебя как личности.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Тихонов Андрей
Комментарии (12)
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Алексей-Добрынин-vkontakt
1700868535
Щас к сожелению деньги избаловали людей, такое правительство.Обычным гражданам только мечтать, причём даже не пей не поможет
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orlovcar
1700886894
За бусы что ли тогда они скупили всех приличных игроков в России? И прям все в свинарник поперлись играть за 5к зелени...
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Боров мясной
1700887049
Тогда 5000 не равны нынешним, надо помножить на дцать
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Garrincha58
1700891539
5 тыс долларов в то время как сейчас 5 лямов рублей, а это что мало блин Тихонов балабол ещё тот и какую радость вы приносили людям или стране, что вы выиграли ЛЧ? ЧМ? или опять в очередной 20-й раз ЧР, а кому это надо было в то время и соперников то не было после развала державы, a какой из тебя тренер вышел мы все видим сейчас только и знаете блин липовые звездуны на Матче языками чесать
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ScarlettOgusania
1700893285
при той инфляции, которая происходит с мировыми, в том числе, валютами с 90-х годов прошлого века, 5000$ не равны нынешним 90 "деревянным", коэффициент инфляции 9-10, но и это не точно) и тогда такие деньги казались космическими...
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egrrr
1700896700
вы полностью читайте, что он сказал, а не только фразу про деньги «тебя не интересуют деньги, тебя интересует признание тебя как личности» просто акцент не на деньгах был, а на признании, понятно, что деньги были у них, и был достаток, но главнее , как пишет Тихонов, полные трибуны в матчах ЛЧ и признание болельщиков, это было, и он это запомнил, ну а деньги, да , были, а сколько, ну не считал, достаток был, ну а больше-то зачем. Тихонову уважуха.
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alefreddy
1700939062
Да верно были очень хорошие воспоминания
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