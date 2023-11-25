Тихонов раскрыл зарплату в «Спартаке» 90-х: «Мы приносили стране радость, деньги не интересовали»

Бывший спартаковец Андрей Тихонов рассказал, сколько получал в 90-е годы.

Тихонов выступал за «Спартак» в 1992-2000 годах (191 матч в чемпионате, 68 голов).

Игрок с командой 8 раз выиграл чемпионат.

Тихонов 2 года не работает в футболе – с момента ухода с тренерского поста в «Астане».

– Какая зарплата была в «Спартаке»?

– Конец 90‑х?

– Да.

– 5 тысяч долларов.

– Правда, что после удачных выездных матчей раздавали премии в самолете?

– В начале 90‑х, когда был жив Николай Петрович Старостин, я попал под это. Мы возвращались с матча против «Антверпена», Николай Петрович шел и раздавал премии. Ко мне подходит, смотрит, говорит: «Молодой, на».

– 5 тысяч – это как сколько сегодня?

– Ну умножьте на девять – 450 тысяч рублей. Мы играли в Лиге чемпионов, все выигрывали в России, приносили радость своим футболом своей стране. Когда ты выходишь в «Лужниках» при 70-80 тысячах зрителей, тебя не интересуют деньги, тебя интересует признание тебя как личности.

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