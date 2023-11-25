Григорян ответил, кто выиграет сезон Первой лиги

Бывший тренер «Кубани» Александр Григорян предсказал победителя Первой лиги.

«Химки» сейчас очень солидно выглядят. В том числе с точки зрения менеджмента. Большая роль в этом Андрея Талалаева. Ему удалось упорядочить бардак. У меня нет сомнений, что химчане выйдут в РПЛ с первого места. Все в клубе солидно», – сказал Григорян на ютуб-канале «Фабрика Футбола».

«Химки» отстают от 1-го места на 2 очка.

Команда не проигрывает 12 матчей подряд.

Весной химчане вылетели из РПЛ.

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