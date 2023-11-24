Медведев: «Петербург – футбольная столица России»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на победу женской команды в чемпионате России.

Чемпионским оказался матч с ЦСКА (2:1).

Перед игрой оба клуба претендовали на титул.

«Зенит» выиграл Суперлигу 2-й год подряд.

«Очень интересный матч. ЦСКА здорово начал, имел много моментов. У нас мяч плохо держался. Во втором забили два красивых мяча. «Зенит» заслуженно победил. Мы будем доказывать, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России», – сказал Медведев.