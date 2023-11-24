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    Медведев: «Петербург – футбольная столица России»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на победу женской команды в чемпионате России.

    • Чемпионским оказался матч с ЦСКА (2:1).
    • Перед игрой оба клуба претендовали на титул.
    • «Зенит» выиграл Суперлигу 2-й год подряд.

    «Очень интересный матч. ЦСКА здорово начал, имел много моментов. У нас мяч плохо держался. Во втором забили два красивых мяча. «Зенит» заслуженно победил. Мы будем доказывать, что Санкт-Петербург является футбольной столицей России», – сказал Медведев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +243

      WILDLING_HRUNDEL 1 час назад

      Команд в городе маловато,хотя бы парочка в рпл тогда возможно!

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