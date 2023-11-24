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    • Балашов раскрыл имена любимцев Смородской во время президентства в «Локо» – это легионеры

    Балашов раскрыл имена любимцев Смородской во время президентства в «Локо» – это легионеры

    Бывший начальник команды «Локомотива» Дмитрий Балашов вспомнил время работы в клубе Ольги Смородской. Она занимала президентский пост.

    • Смородская была президентом «Локо» в 2010-2016 годах.
    • При ней команда выиграла Кубок России.
    • Сейчас Смородская в футболе не работает.

    – Со временем Ольга Юрьевна стала залетать в раздевалку сразу после игры.

    – Это когда ушел Палыч. При нем не смела. А после изгнания Семина приходила навеселе в раздевалку, обнимала ребят, целовала.

    – При Юрии Красножане?

    – При Красножане, Игоре Черевченко...

    – Там же мужики голые. Не смущало?

    – Они с какого-то момента привыкли. Успевали полотенцем обернуться.

    – Кто у нее был любимчиком?

    Марко Баша и Ян Дюрица. Высокие, красивые. Она же хитрая! Понимала: если испортит отношения с игроками, все быстро вернется. Футболисты могут разные вещи вытворять. С игроками и тренерами, которых сама назначила, прекрасно ладила. Вот мой друг Черевченко говорит: «Да Смородская нормальная! День в день зэпэшка, премии...»

    – Забавно. На базу Ольга Юрьевна заглядывала?

    – О, про базу! Заур Хапов мне рассказывал. Приезжает Смородская в Баковку, подходит к нему, разминающему вратарей. Спрашивает: «Труднее всего поймать где? В «девятке»?» Заур кивает. В ответ: «Так и тренируйте «девятки»! А вы над чем работаете?!»

    – Когда вы поняли, что Семина она уберет?

    – Когда на новогоднем банкете вышла история. Расселись, Смородская, свита ее. Встает Семин: «Вот сейчас многие говорят, что у меня конфликт с Ольгой Юрьевной. Нет! Это у Ольги Юрьевны конфликт с футболом!» Народу-то смешно, руками лица закрывают. Но понятно стало – Семин не задержится. Все, приговор!

    – Ее реакция?

    – Взгляд поверх очков. Каменное лицо. Ничто не дрогнуло.

    – Не произнеси Семин те слова – остался бы?

    – Нет. Шансов ноль. Зачем ей Семин? Ее не подпускал, спорил. Палыч и так колючий, а если еще его зажимают...

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:05
    Комментарии2
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      Рейтинг: +243

      WILDLING_HRUNDEL 1 час назад

      Балаш мразота

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    • ...
      Рейтинг: +553

      TIMOTHY 1 час назад

      Зачем Балашов треплет на смородскую? Семина слил Кикнадзе Василий,у них был рамс серьёзный

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