Балашов раскрыл имена любимцев Смородской во время президентства в «Локо» – это легионеры

Бывший начальник команды «Локомотива» Дмитрий Балашов вспомнил время работы в клубе Ольги Смородской. Она занимала президентский пост.

Смородская была президентом «Локо» в 2010-2016 годах.

При ней команда выиграла Кубок России.

Сейчас Смородская в футболе не работает.

– Со временем Ольга Юрьевна стала залетать в раздевалку сразу после игры.

– Это когда ушел Палыч. При нем не смела. А после изгнания Семина приходила навеселе в раздевалку, обнимала ребят, целовала.

– При Юрии Красножане?

– При Красножане, Игоре Черевченко...

– Там же мужики голые. Не смущало?

– Они с какого-то момента привыкли. Успевали полотенцем обернуться.

– Кто у нее был любимчиком?

– Марко Баша и Ян Дюрица. Высокие, красивые. Она же хитрая! Понимала: если испортит отношения с игроками, все быстро вернется. Футболисты могут разные вещи вытворять. С игроками и тренерами, которых сама назначила, прекрасно ладила. Вот мой друг Черевченко говорит: «Да Смородская нормальная! День в день зэпэшка, премии...»

– Забавно. На базу Ольга Юрьевна заглядывала?

– О, про базу! Заур Хапов мне рассказывал. Приезжает Смородская в Баковку, подходит к нему, разминающему вратарей. Спрашивает: «Труднее всего поймать где? В «девятке»?» Заур кивает. В ответ: «Так и тренируйте «девятки»! А вы над чем работаете?!»

– Когда вы поняли, что Семина она уберет?

– Когда на новогоднем банкете вышла история. Расселись, Смородская, свита ее. Встает Семин: «Вот сейчас многие говорят, что у меня конфликт с Ольгой Юрьевной. Нет! Это у Ольги Юрьевны конфликт с футболом!» Народу-то смешно, руками лица закрывают. Но понятно стало – Семин не задержится. Все, приговор!

– Ее реакция?

– Взгляд поверх очков. Каменное лицо. Ничто не дрогнуло.

– Не произнеси Семин те слова – остался бы?

– Нет. Шансов ноль. Зачем ей Семин? Ее не подпускал, спорил. Палыч и так колючий, а если еще его зажимают...