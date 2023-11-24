Ашурматов из «Рубина» сравнил российский и узбекистанский чемпионаты

Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов высказался об уровне РПЛ в сравнении с лигой Узбекистана.

– Ты говоришь про интерес к «Рубину» в Узбекистане. Насколько игрокам из Узбекистана интересно смотреть в сторону России? Ведь клубы теперь не участвуют в еврокубках, а страна так и не перешла в АФК.

– Международные матчи – это важно для футболистов. Многие, наверное, из-за этого сейчас не готовы приезжать сюда. Но уровень чемпионата России повыше, чем в Узбекистане, хотя сейчас уже и ненамного. Когда поступает предложение от российских клубов узбекским игрокам, многие готовы переехать в Россию даже сегодня.