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    • Ашурматов из «Рубина» сравнил российский и узбекистанский чемпионаты

    Ашурматов из «Рубина» сравнил российский и узбекистанский чемпионаты

    Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов высказался об уровне РПЛ в сравнении с лигой Узбекистана.

    – Ты говоришь про интерес к «Рубину» в Узбекистане. Насколько игрокам из Узбекистана интересно смотреть в сторону России? Ведь клубы теперь не участвуют в еврокубках, а страна так и не перешла в АФК.

    – Международные матчи – это важно для футболистов. Многие, наверное, из-за этого сейчас не готовы приезжать сюда. Но уровень чемпионата России повыше, чем в Узбекистане, хотя сейчас уже и ненамного. Когда поступает предложение от российских клубов узбекским игрокам, многие готовы переехать в Россию даже сегодня.

    • 27-летний игрок стоит 700 тысяч евро.
    • Он в «Рубине» с января.
    • В сезоне РПЛ у Ашурматова 8 матчей.

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    Источник: Metaratings

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