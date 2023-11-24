«МЮ» могут не допустить до еврокубков в случае продажи части акций

«Манчестер Юнайтед» может не попасть в еврокубки в следующем сезоне в случае покупки пакета акций клуба британским бизнесменом Джимом Рэтклиффом. Подконтрольная ему компания Ineos также владеет «Ниццей». В то же время правила УЕФА запрещают командам с общим собственником выступать в одном турнире.

Таким образом, если обе команды напрямую выйдут в Лигу чемпионов, в турнире выступит та, которая займет более высокое место в чемпионате, а другая не будет допущена до соревнования.

«Ineos владеет «Ниццей» и призван сыграть значительную роль в управлении «Манчестер Юнайтед». Если правила не будут изменены или Ineos не продаст один из своих пакетов акций, оба клуба одновременно не смогут выступить в европейских турнирах, если только один не выйдет в Лигу чемпионов, а другой – в Лигу конференций», – сказал источник в УЕФА.