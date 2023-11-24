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    • «МЮ» могут не допустить до еврокубков в случае продажи части акций

    «МЮ» могут не допустить до еврокубков в случае продажи части акций

    «Манчестер Юнайтед» может не попасть в еврокубки в следующем сезоне в случае покупки пакета акций клуба британским бизнесменом Джимом Рэтклиффом. Подконтрольная ему компания Ineos также владеет «Ниццей». В то же время правила УЕФА запрещают командам с общим собственником выступать в одном турнире.

    Таким образом, если обе команды напрямую выйдут в Лигу чемпионов, в турнире выступит та, которая займет более высокое место в чемпионате, а другая не будет допущена до соревнования.

    «Ineos владеет «Ниццей» и призван сыграть значительную роль в управлении «Манчестер Юнайтед». Если правила не будут изменены или Ineos не продаст один из своих пакетов акций, оба клуба одновременно не смогут выступить в европейских турнирах, если только один не выйдет в Лигу чемпионов, а другой – в Лигу конференций», – сказал источник в УЕФА.

    • «Манчестер Юнайтед» идет шестым в АПЛ.
    • «Ницца» занимает вторую позицию в Лиге 1.
    • Рэтклифф в ближайшее время должен завершить сделку по приобретению 25% акций «МЮ» у нынешних владельцев клуба семьи Глэйзеров.

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    Источник: The Sun

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