Спаллетти ответил президенту «Наполи», сказавшему, что Украину ограбили в матче с Италией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал резонансное заявление Аурелио Де Лаурентиса.

Президент «Наполи» сказал: «Украину ограбили в матче с Италией. Там явно должны были назначать пенальти».

«Мы ничего не украли. Возможно, мы не заслужили победу в этой игре, но мы заслужили выйти на чемпионат Европы.

Пенальти на Мудрике? Этот эпизод может быть дискуссионным, но он точно не такой очевидный, каким многие хотят его выставить.

К сожалению, данный эпизод используют для того, чтобы обесценить наши достижения», – ответил Спаллетти на претензии Де Лаурентиса.

Спорный эпизод произошел на 93-й минуте.

Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход в штрафной площади итальянцев.

Бриан Кристанте, вероятно, зацепил ногу украинца, но судья Хесус Хиль Мансано не увидел фол в этом моменте и не назначил пенальти.

Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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