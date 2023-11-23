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  • Спаллетти ответил президенту «Наполи», сказавшему, что Украину ограбили в матче с Италией

Спаллетти ответил президенту «Наполи», сказавшему, что Украину ограбили в матче с Италией

23 ноября 2023, 23:00
3

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал резонансное заявление Аурелио Де Лаурентиса.

Президент «Наполи» сказал: «Украину ограбили в матче с Италией. Там явно должны были назначать пенальти».

«Мы ничего не украли. Возможно, мы не заслужили победу в этой игре, но мы заслужили выйти на чемпионат Европы.

Пенальти на Мудрике? Этот эпизод может быть дискуссионным, но он точно не такой очевидный, каким многие хотят его выставить.

К сожалению, данный эпизод используют для того, чтобы обесценить наши достижения», – ответил Спаллетти на претензии Де Лаурентиса.

  • Спорный эпизод произошел на 93-й минуте.
  • Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход в штрафной площади итальянцев.
  • Бриан Кристанте, вероятно, зацепил ногу украинца, но судья Хесус Хиль Мансано не увидел фол в этом моменте и не назначил пенальти.
  • Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

Тест: как хорошо вы ориентируйтесь в плей-офф Кубка России?

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Источник: твиттер Николо Скиры
Отбор ЧЕ-2024 Италия. Серия А Италия Украина Наполи Спаллетти Лучано Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (3)
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DeStar
1700771535
вариант спорный, хотя сам контакт тянул на пенку но мудрик уже прокинул мяч, далеко от себя = потерял, а потом получил по ноге т.е если б не ударили его по ноге - ничего бы не было, но это все если бы да кабы конечно и мудрик сам рад был упасть, но фишка в том что контакт был... так что имхо - пенка была.
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SuperNils
1700813800
Мудрику красную за наглую симуляцию - и на фронт.
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Исмо
1700815126
гаджиев, кому подлизываешься?((((,если бы говорил что будешь болеть за Турцию,ни один русский тебя не осудил бы,а так весь мусульманскиий мир, проклинает тебя ((((((
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