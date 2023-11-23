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    • Спаллетти ответил президенту «Наполи», сказавшему, что Украину ограбили в матче с Италией

    Спаллетти ответил президенту «Наполи», сказавшему, что Украину ограбили в матче с Италией

    Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал резонансное заявление Аурелио Де Лаурентиса.

    Президент «Наполи» сказал: «Украину ограбили в матче с Италией. Там явно должны были назначать пенальти».

    «Мы ничего не украли. Возможно, мы не заслужили победу в этой игре, но мы заслужили выйти на чемпионат Европы.

    Пенальти на Мудрике? Этот эпизод может быть дискуссионным, но он точно не такой очевидный, каким многие хотят его выставить.

    К сожалению, данный эпизод используют для того, чтобы обесценить наши достижения», – ответил Спаллетти на претензии Де Лаурентиса.

    • Спорный эпизод произошел на 93-й минуте.
    • Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход в штрафной площади итальянцев.
    • Бриан Кристанте, вероятно, зацепил ногу украинца, но судья Хесус Хиль Мансано не увидел фол в этом моменте и не назначил пенальти.
    • Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

    Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    23.11.2023 23:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22523

      Cleaner 1 час назад

      С Украиной на Западе вообще делают, что хотят...(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12716

      DeStar 1 час назад

      вариант спорный, хотя сам контакт тянул на пенку
      но мудрик уже прокинул мяч, далеко от себя = потерял, а потом получил по ноге
      т.е если б не ударили его по ноге - ничего бы не было, но это все если бы да кабы

      конечно и мудрик сам рад был упасть, но фишка в том что контакт был... так что имхо - пенка была.

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