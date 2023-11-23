Спаллетти ответил президенту «Наполи», сказавшему, что Украину ограбили в матче с Италией

С Украиной на Западе вообще делают, что хотят...(((
Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал резонансное заявление Аурелио Де Лаурентиса.
Президент «Наполи» сказал: «Украину ограбили в матче с Италией. Там явно должны были назначать пенальти».
«Мы ничего не украли. Возможно, мы не заслужили победу в этой игре, но мы заслужили выйти на чемпионат Европы.
Пенальти на Мудрике? Этот эпизод может быть дискуссионным, но он точно не такой очевидный, каким многие хотят его выставить.
К сожалению, данный эпизод используют для того, чтобы обесценить наши достижения», – ответил Спаллетти на претензии Де Лаурентиса.
- Спорный эпизод произошел на 93-й минуте.
- Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход в штрафной площади итальянцев.
- Бриан Кристанте, вероятно, зацепил ногу украинца, но судья Хесус Хиль Мансано не увидел фол в этом моменте и не назначил пенальти.
- Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.
Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport