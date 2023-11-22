Президент «Наполи»: «Украину ограбили в матче с Италией»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис убежден, что судья ошибся в пользу Италии в матче отбора Евро-2024 против Украины.

Спорный эпизод произошел на 93-й минуте.

Михаил Мудрик пробросил мяч себе на ход в штрафной площади итальянцев.

Бриан Кристанте, вероятно, зацепил ногу украинца, но судья Хесус Хиль Мансано не увидел фол в этом моменте и не назначил пенальти.

Игра завершилась вничью (0:0), вследствие чего Италия вышла на Евро-2024 напрямую, а Украина отправилась в плей-офф отбора.

«Никто не хочет видеть, что команду грабят так, как вчера вечером Украину ограбила Италия. Там явно должны были назначать пенальти», – сказал Де Лаурентис.

Изображение: кадр из трансляции Ziggo Sport

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